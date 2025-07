Circulation, horaires, sécurité... Tout savoir sur le feu d'artifice du 14 juillet à Lyon

À quelques heures du feu d'artifice du 14 juillet, Lyon Capitale fait le point sur les célébrations prévues à Lyon et leur impact sur la circulation.

Un temps menacé par d'éventuelles coupes budgétaires de la municipalité, le feu d'artifice du 14 juillet aura finalement bien lieu ce lundi soir. Lyon Capitale fait le point sur les informations pratiques à connaître.

Un feu d'artifice écolo

Le feu d'artifice sera tiré depuis Fourvière à 22 h 30. Il sera composé de 15 tableaux et durera 20 minutes. "Le feu d'artifice transporte dans un voyage Lyon au plus près des étoiles. Un spectacle qui invite à rêver, s'émerveiller et à contempler l'immensité du ciel étoilé", promet la mairie de Lyon, qui précise qu'il a été conçu de manière écoresponsable avec des projectiles en carton, un bilan carbone compensé et "une montée en puissance conçue pour éloigner et protéger les oiseaux".

Des restrictions de circulation

Si vous aviez eu la folle idée de circuler en voiture dans un centre-ville déjà paralysé par les travaux et le nouveau plan de circulation, les restrictions liées au 14 juillet devrait vous en décourager. En plus des restrictions liées à la Zone à trafic limitée, la circulation sera interdite sur la place Bellecour de 8 h 30 à 14 h 30 puis de 19 h à minuit. Il faudra donc utiliser les trémies de Perrache ou le tunnel de la Croix-Rousse pour passer d'un côté à l'autre de la Presqu'île.

Le Vieux-Lyon et les quais de Saône seront également interdits à la circulation. Dans le sens Nord-Sud, ces derniers seront inaccessibles dès le pont Koenig. Enfin, la colline de Fourvière sera elle aussi inaccessible de 19 h à 00 h en voiture et de 20 à minuit pour les piétons.

Un important dispositif de sécurité

De son côté la préfecture du Rhône met en oeuvre un important dispositif de sécurité dès le dimanche 13 juillet à 6 h. Pour les soirées des 13 et 14 juillet, 400 policiers nationaux, 250 gendarmes, 138 militaires de l'opération sentinelle et 260 sapeurs-pompiers seront mobilisés.

La détention, la vente et le transport de carburant en récipient portable et de produits inflammables seront interdits, tout comme la vente d'alcool à emporter (dès 20 h le 13 juillet et à partir de 18 h le 14 juillet). Depuis ce vendredi matin, l'achat, la vente, la détention, le transport et l'utilisation d'artifices sera interdite.