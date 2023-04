Grégory Jamgotchian est le directeur de l'agence Corneille Saint-Marc Transaction de Décines-Charpieu. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour parler du marché immobilier de Décines-Charpieu, cette commune de l'Est lyonnais.

Grégory Jamgotchian donne d'abord les principales caractéristiques de la commune : "Décines-Charpieu est une commune qui a aujourd'hui le vent en poupe. C'est vrai que l'on a un grand stade, beaucoup d'attractivité et également un grand centre-ville avec beaucoup de logements neufs. Il y a aussi toute une partie détente avec le quartier du Grand Large et ses promenades à vélo, de footing... Enfin, la ville est reliée au centre de la métropole de Lyon. Il y a beaucoup de transport, que ce soit par les bus ou par le tramway avec la ligne T3 de l'Est lyonnais. On est à la fois proche du centre de Lyon et aussi de l'aéroport Saint-Exupéry."

Les prix à Décines-Charpieu :

Le directeur de l'agence Corneille Saint-Marc Transaction de Décines-Charpieu, poursuit sur les principaux repères financiers de ce marché immobilier : "Les prix dans l'ancien se situent entre 3500 euros/m2 et 4000 euros euros/m2. Pour le neuf, on est plus à 4500 euros/m2 voire 5000 euros/m2."

Les quartiers pour les familles :

Le spécialiste du secteur détaille quelques secteurs plus adaptés aux familles : "On a le quartier du Champ Blanc, avec beaucoup de pavillons donc très sympathique pour les familles. On a aussi l'hyper-centre de Décines, avec tout ce qui est en bordure du tramway où il y a une forte attractivité. On va être entre 180 000 euros et 200 000 euros à peu près pour le ticket d'entrée d'un T3 à Décines."

Les secteurs à haut potentiels :

Grégory Jamgotchian pointe les zones où les acquéreurs peuvent trouver du logement neuf : "Tout ce qui est dans le prolongement du tramway a vraiment pris beaucoup de valeur aujourd'hui. De plus, l'hyper-centre donc et tout ce qui est à proximité des transports en commun. Il y a également l'entrée de Décines avec beaucoup de développement qui est en train de se faire aujourd'hui. Ce sont des secteurs à potentiel. Aujourd'hui les prix ne sont pas forcément très hauts mais certainement, avec les aménagements de la commune et du territoire, que l'on va avoir des prix qui vont grimper. Il y a déjà une vie de quartier qui commence à naître."

Le marché des maisons de Décines-Charpieu :

"On a de la maison de taille standard, mitoyenne, mais aussi de la maison individuelle, standard. Enfin, il y a des maisons de haut potentiel sur les bords du Grand Large. Pour les prix, c'est à géométrie variable. Le ticket d'entrée pour la maison est autour de 300 000 euros et puis après on va grimper à 500 000 ou 600 000 euros voire même plus si affinités. La pression est forte : il y a beaucoup de demande sur ce marché là."

Plus d'informations dans la vidéo sur l'investissement locatif et la conjoncture avec les taux de crédit à la hausse...

