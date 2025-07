Le ciel sera ensoleillé ce lundi à Lyon sous une chaleur lourde.

Après un week-end chaud, le mercure devrait redescendre légèrement ce lundi 14 juillet à Lyon. Ce matin, le thermomètre affiche environ 20°C sous un ciel ensoleillé malgré quelques nuages.

Dans l'après-midi, le mercure devrait augmenter et atteindre jusqu'à 30°C, soit 2°C de plus que les normales de saison. Le ressenti devrait être lourd avec un risque d'averses et d'orages.