Des pompiers mordus et blessés en intervention près de Lyon

Des pompiers ont été blessés par un automobiliste dimanche soir à Meyzieu.

Des pompiers ont été mordus au cours d'une intervention à Meyzieu. Dimanche 13 juillet vers 21 h 40, des sapeurs-pompiers viennent en aide à un homme qui vient de provoquer un accident sur un rond-point de la RD 302 indique Le Progrès.

Légèrement blessé, l'homme s'est montré violent et a agressé et mordu deux sapeurs-pompiers. Chacun des soldats du feu a subi une ITT de cinq jours. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue.