Escapades dans le puy-de-dôme : immersion dans le massif du Sancy

À 2 heures 30 de Lyon, le massif du Sancy, en Auvergne, est une véritable invitation à s’immerger en pleine nature le temps d’un été, au cœur de ses paysages volcaniques spectaculaires, de ses cascades vivifiantes et de ses douces villes thermales. Voici 5 bonnes raisons d’y aller.

Admirer des panoramas à couper le souffle

L’Auvergne doit ses paysages uniques à son passé volcanique. Il y a un million d’années, ses volcans impressionnants crachaient des coulées de lave incandescentes.

Aujourd’hui, ils offrent des panoramas impressionnants à 360 degrés. À 1 885 mètres d’altitude, le puy de Sancy est le plus haut volcan du Massif central – et de France métropolitaine. Il vous faudra 3 heures 30 de marche pour y accéder depuis le Mont-Dore ou prendre le téléphérique au Mont-Dore ou à Super-Besse et finir par une balade de 40 minutes sur les crêtes.

Randonnée au puy de Mareilh © OT Sancy

Moins connu, La Banne d’Ordanche est un volcan aérien plus jeune, qui offre une vue spectaculaire sur les trois massifs volcaniques du Parc naturel des Volcans d’Auvergne : la Chaîne des Puys – faille de Limagne, patrimoine mondial de l’Unesco – les monts Dore et, plus loin, le massif du Cantal. L’aller-retour se fait en deux heures de marche facile depuis le parking situé au-dessus du village de Murat-le-Quaire.

Tous les itinéraires sont sur sancy.com

Des lacs et cascades d’origine volcanique

Certains volcans ont laissé derrière eux d’étonnants lacs de cratère, parfaitement ronds ! C’est le cas du lac Pavin, situé à une vingtaine de kilomètres du puy de Sancy. Ce plan d’eau est particulier, composé de deux couches d’eaux superposées qui ne se mélangent jamais. À tel point que la plus profonde n’a jamais vu de lumière ni d’oxygène !

Attention : si la surface turquoise du lac Pavin fait envie, il est interdit de s’y baigner ! Pour faire trempette, direction le lac Chambon, à 20 minutes de route. Ce vaste plan d’eau peu profond et parsemé d’îlots, situé au cœur d’un cirque de montagne, fera le bonheur des petits et des grands !

Au détour d’une balade, vous croiserez sûrement l’une des nombreuses cascades du coin. La plus haute de l’Auvergne, la bien-nommée “Grande Cascade”, se cache dans les sous-bois à une petite heure de marche du Mont-Dore. Vous l’entendrez avant de la voir : elle se jette à 32 mètres de hauteur, par-dessus une imposante falaise de lave ! Aux portes du Mont-Dore, le circuit des cascades vous emmènera découvrir celles du Rossignolet, du Saut-du-Loup et du Queureuilh au fil d’une jolie boucle d’1 heure 30.

Tous les spots fraîcheur sont sur sancy.com

Vol en montgolfière © OT Sancy

Arpenter le Sancy de 7 à 77 ans

Vous l’aurez compris, le massif du Sancy possède un patrimoine naturel remarquable, magnifique vu du ciel. Ne manquez pas cette expérience magique à bord d’une montgolfière ou, pour les plus téméraires, d’un parapente. Découvrez les plaisirs de l’attelage canin avec du cani-kart, de la cani-trottinette ou de la cani-rando ou arpentez les circuits balisés en VTT ou VTT électrique (pour les moins sportifs !).

Les fans de vitesse, eux, adoreront dévaler les pentes montagnardes. Pour les ados (et leurs parents), frissons garantis avec la luge sur rail Super Coaster de Super-Besse ou encore la luge Lego du Mont-Dore !

À Super-Besse, la Fantasticable est une tyrolienne décoiffante de 1 600 mètres qui déboule à plus de 100 km/h ! Plus courte, la tyrolienne à virages du Mont-Dore porte bien son nom : ses courbes à 360 degrés et ses drops entre les arbres vous donneront des sueurs froides… Le Sancy n’oublie pas les tout-petits. Vous retrouverez de nombreux circuits poussette et 7 chasses au trésor pensées spécialement pour les enfants.

Toutes les activités sont sur sancy.com

Le château de Murol © OT Sancy

Visiter un patrimoine architectural unique

Le château de Murol, perché sur un piton basaltique au-dessus du village du même nom, est un joyau de l’architecture militaire médiévale. Entre ses murs robustes, faites un petit voyage dans le temps au XVe siècle, à l’époque du seigneur auvergnat Guillaume de Murol.

Au début du XIXe siècle, la région est devenue un haut lieu du thermalisme. D’avril à octobre, une guide conférencière vous emmène découvrir la belle architecture néo-byzantine des thermes du Mont-Dore. Encore aujourd’hui, ses eaux sont réputées pour traiter les affections des voies respiratoires et les rhumatismes. Un spa permet de profiter d’une pause relaxante dans ce cadre somptueux.

À dix minutes de là, La Bourboule est une ville thermale où il fait bon flâner entre ses monuments au charme Belle Époque. Faites une pause gourmande à la Maison des fromages AOP d’Auvergne, implantée dans l’ancienne pâtisserie Rozier dont la façade couverte de mosaïques est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et qu’il est possible de visiter.

Horaires, tarifs sur sancy.com

Réservations : sancy.com rubrique Billetterie et murolchateau.com

Découvrir l’art contemporain en pleine nature

Du 14 juin au 14 septembre, le Sancy accueille la 19e édition d’Horizons Arts-Nature en Sancy : un événement d’art contemporain à ciel ouvert. Dix œuvres monumentales conçues par des artistes plasticiens, de street art, des sculpteurs… sont installées dans les plus beaux sites naturels du massif dont elles viennent magnifier les paysages exceptionnels.

Pour accéder aux œuvres, une carte est éditée chaque année et l’application de guidage gratuite Sancy Explorer dévoile aux visiteurs des informations sur les artistes et les coulisses du montage. N’oubliez pas votre appareil photo : un concours est organisé tout au long de l’événement.

Plus d’informations sur horizons-sancy.com

Infos pratiques

Où loger ?

• Auberge du lac de Guéry (hôtel restaurant en bord de lac avec espace bien-être) au Mont-Dore auberge-lac-guery.fr

• Les tentes bulles (tentes tout confort à proximité de la vallée de Chaudefour) de Chambon-sur-Lac – 500diables.com

• Datcha Anastasia (chambres d’hôtes et gîte avec hammam) à Besse et Saint-Anastaise datcha-anastasia.com

Où se restaurer ?

• Les Fées Mères (cuisine gastronomique) à La Bourboule – restaurantlesfeesmeres.fr

• Auberge la Golmotte (cuisine traditionnelle dans un cadre montagnard) au Mont-Dore aubergelagolmotte.com

• La Bergerie (cuisine traditionnelle auvergnate) à Super-Besse – labergerie-superbesse.com

À ne pas manquer

• Les 19 et 20 juillet : Foire aux vins et aux fromages à Besse et Saint-Anastaise

• Le 6 août : La Saint Sixte (randonnée pédestre géante jusqu’au puy de Sancy)

• Les 13 et 14 septembre : La Sancy Arc en Ciel by Laurent Brochard (courses cyclistes et cyclorandos) à Chambon-sur-Lac

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures 30 de route depuis Lyon par l’A89

• En train : TER Lyon-Clermont (2 heures 30) puis bus P46