Lutte contre "l'entrisme islamiste" : le recteur de la grande mosquée de Lyon s'inquiète d'"une logique de stigmatisation"

Les responsables départementaux des institutions religieuses musulmanes d'Auvergne-Rhône-Alpes se sont réunis dimanche à Lyon pour analyser les récentes mesures annoncées par l'Élysée.

Les représentants des institutions religieuses musulmanes de la région ont tenu une session de travail exceptionnelle dimanche à Lyon, suite aux annonces du Conseil de défense et de sécurité nationale du 7 juillet dernier indique le recteur de la grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane.

Le Président de la République a annoncé sa volonté de faire adopter d'ici la fin de l'année une nouvelle loi ciblant l'"islamisme" et l'"entrisme". Cette législation prévoit notamment l'élargissement du pouvoir de dissolution aux fonds de dotation, l'extension du gel des avoirs hors du champ antiterroriste, et "la dévolution autoritaire des biens d'associations dissoutes par l'État, sans respecter les statuts internes".

Inquiétudes et stratégie collective

La réunion s'est tenue dans un "climat d'inquiétude grandissante", les participants dénonçant "une logique de stigmatisation et de mise sous tutelle croissante des associations musulmanes". Cette approche intervient selon eux "dans un contexte marqué par les assassinats récents d'Aboubakar Cissé et Hichem Miraoui et par les attaques contre plusieurs mosquées".

Face à ces annonces, les responsables ont défini une stratégie d'adaptation incluant le renforcement des structures juridiques, la protection du patrimoine communautaire et "la constitution d'un cadre collectif représentatif, à même de dialoguer avec les pouvoirs publics sans subir".

Les responsables réaffirment leur "attachement à l'État de droit, à la liberté de culte et à la République" et appellent à "un dialogue réel, équilibré et anticipé, non à une concertation postérieure à la sanction".