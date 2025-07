9 interpellations et "quelques voitures brûlées" dans le Rhône cette nuit

Neuf interpellations ont été réalisées dans la nuit du 13 au 14 juillet dans le Rhône, principalement liées à des tirs de mortiers, des feux de voitures et des violences.

La nuit du dimanche 13 au lundi 14 juillet a été relativement calme dans le Rhône. Selon nos informations, les forces de l'ordre ont procédé à neuf interpellations dans l'ensemble du département.

"Une nuit comparable à celle de l'année dernière" a indiqué ce lundi la préfète du Rhône, Fabienne Buccio qui a salué la "grande mobilisation de toutes nos forces de sécurité intérieure". 1 050 personnes étaient mobilisées.

Fabienne Buccio a ainsi évoqué quelques tirs de mortiers, "plus que les autres nuits" et "quelques voitures brûlées". La préfète a également tenu à "rendre hommage" aux pompiers mordus et blessé lors d'une intervention à Meyzieu pour un accident de la route.