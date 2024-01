Le récap' des temps forts de l'actualité lyonnaise cette semaine

Mort de Claude Bloch, fusion de Oullins et Pierre-Bénite, départ du coach de l'Asvel, augmentation des tarifs des TCL, affaire Perdriau,… Lyon Capitale vous offre un récapitulatif des informations à retenir pour cette première semaine de l’année 2024.

Oullins et Pierre-Bénite ont officiellement fusionné lundi 1er janvier

Il va falloir s'y habituer, Oullins et Pierre-Bénite ont officiellement fusionné ce lundi 1er janvier devenant une commune unique : Oullins-Pierre-Bénite, dirigée par le maire LR de Pierre-Bénite, Jérôme Moroge.

La nouvelle commune devient la 8e plus grosse commune de la Métropole de Lyon avec plus de 37 800 habitants. La Métropole de Lyon, elle, ne comptera plus que 58 communes. Dans un premier temps, les 68 élus, 35 pour Oullins et 33 pour Pierre-Bénite, seront tous conservés et siégeront au sein d’un conseil très élargi, tout en gardant leurs prérogatives actuelles. Passé 2026, ils ne seront plus que 39.

Vue aérienne de la commune d'Oullins, qui a fusionné avec Pierre-Bénite le 1er janvier 2024. © ville d'Oullins

La mairie centrale sera située dans l’actuel Hôtel de Ville d’Oullins, où Jérôme Moroge devrait s’installer à partir de 2024. La préfecture du Rhône avait validé la fusion en décembre 2023 actant les délibérations des conseils municipaux d’Oullins et Pierre-Bénite qui s’étaient déroulés simultanément le 8 novembre 2023, parfois dans une grande confusion.

Claude Bloch, le dernier survivant lyonnais d’Auschwitz s’est éteint

Déporté à l’âge de 15 ans au camp d’Auschwitz après avoir été arrêté en 1944, Claude Bloch s’est éteint dimanche 31 décembre à l’âge de 95 ans. La triste nouvelle a été annoncée par le maire de Lyon Grégory Doucet dans un message partagé sur dans la nuit de dimanche à lundi sur son compte X (ex-Twitter).

Emmanuel Macron et Claude Bloch, à gauche, lors de l'hommage à Jean Moulin à la prison de Montluc le 8 mai 2023. (Photo de Laurent Cipriani / POOL / AFP)

Depuis son retour des camps de la mort, le dernier rescapé lyonnais du camp de concentration nazi installé en Pologne avait consacré sa vie au devoir de mémoire, s’attachant inlassable à transmettre aux nouvelles générations l’histoire de la Shoah. Bien qu’affaibli par l’âge, ces dernières années il continuait de raconter son histoire dans des établissements scolaires ou au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD).

Ses obsèques seront célébrées mardi 9 janvier.

Les véhicules Crit’air 4 désormais interdits dans la ZFE de la Métropole de Lyon

Depuis ce lundi 1er janvier, les véhicules Crit'Air 4 n'ont plus le droit de circuler et stationner dans la ZFE de Lyon. (Photo de JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)

Depuis ce lundi 1er janvier, à l’instar des véhicules Crit’air 5 et non classés, les véhicules Crit’air 4 n’ont plus le droit de circuler dans la ZFE de la Métropole de Lyon.

Initialement restreint à la ville de Lyon, sauf une partie des 7e et 9e arrondissements, Caluire-et-Cuire, Villeurbanne, Bron et Vénissieux sur les secteurs situés à l'intérieur du boulevard Laurent Bonnevay, son périmètre est désormais étendu aux voies rapides. Autrement dit à la M6, la M7 et le périphérique Laurent Bonnevay.

Périmètre de la ZFE (crédit : Métropole de Lyon)

Comme lors de l’interdiction des Crit’Air 5, des aides de l’État et de la Métropole de Lyon sont toujours disponibles pour changer de véhicule. Sous conditions de revenus, l’État propose des aides via la prime à la conversion, qui peuvent atteindre "jusqu’à 4 000 euros pour l'achat d'un véhicule thermique neuf ou d'occasion, et jusqu'à 6 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique et/ou à hydrogène".

L’abonnement TCL 26-64 ans dépasse désormais 70 euros

L'abonnement mensuel TCL coûte désormais 72€60 © Romane Thevenot

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle hausse des tarifs des transports en commun dans la Métropole de Lyon. Au 1er janvier 2024, le prix de l’abonnement TCL dit "classique", pour les 26-64 ans, a augmenté de 3,20 € et coûte désormais 72€60

Après avoir augmenté de 3,3% en 2023, faisant passer le prix du ticket de métro à 2 euros, les tarifs TCL connaissent depuis le 1er janvier 2024 une hausse de 2,6 à 2,7%, selon les offres.

Déjà augmenté en 2023 de 10 centimes, le prix du ticket à l’unité reste à 2 €. Le prix du ticket vendu à bord ne bouge pas non plus et reste à 2,30 €. En revanche, le ticket 2 heures prend 10 centimes et passe à 3,60 € ; celui du ticket journée augmente de 20 centimes, atteignant désormais 6,70 €. La hausse des tarifs se répercute également sur les carnets, qui passent de 19 € à 19,50 € pour celui de 10 tickets au tarif normal, de 16,30 € à 16,80 € pour le carnet Jeune et de 14,10 € à 14,60 € pour le carnet Famille nombreuse.

Autre actualité pour les transports en commun lyonnais : Keolis, exploitant du réseau pour le Sytral, a lancé une nouvelle campagne de recrutement mercredi dernier. Malgré l'embauche de 800 personnes en 2023, l'exploitant cherche à recruter quelque 500 employés en 2024, sur des postes de conducteurs, d'agents de maintenance, de support, d'ingénieurs système ou encore de comptabilité.

L'Asvel en difficulté limoge son entraîneur

L'ancien sélectionneur italien de l'Asvel, Gianmarco Pozzecco. (Photo de SHERWIN VARDELEON / AFP)

C'est fini entre Gianmarco Pozzecco et l'Asvel. Alors que le club a remporté sa première rencontre d'Euroligue à domicile cette semaine, la direction du club de basket a annoncé hier matin qu'elle avait pris la décision de se séparer de l'entraîneur italien. "Un accord a été trouvé avec le coach pour une rupture de contrat amiable, à effet immédiat", précise le club villeurbannais dans un communiqué.

À la dérive en Euroligue, où elle a engrangé mardi soir à Belgrade une seizième défaite cette saison, pour seulement deux victoires, l’Asvel semble avoir des difficultés à remplir la LDLC Arena. Le club de Tony Parker, qui ambitionne de racheter la salle de Décines détenue par l’OL Groupe, avait déprogrammé deux rencontres d’Euroligue dans l’enceinte de 12 000 places pour rester à l’Astroballe, la salle historique de l’Asvel installée à Villeurbanne.

Officiellement, aucune justification n’est avancée par le club.

L'ex-directeur de cabinet du maire de Saint-Etienne mis en examen pour "association de malfaiteurs"

Le maire de Saint-Etienne Gael Perdriau (Photo : OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À Saint-Etienne, l’affaire dite de la "sextape", qui secoue son maire Gaël Perdriau depuis l’été 2022, continue de faire des remous. Selon nos confrères de Mediapart, Pierre Gauttieri, l’ex-directeur de cabinet du maire, déjà mis en examen pour chantage, est également mis en examen depuis décembre 2023 pour "association de malfaiteurs".

Pour rappel, fin août 2022 Mediapart avait dévoilé l'existence d'une vidéo intime tournée en janvier 2015 dans un hôtel parisien avec un escort-boy dans le but de faire chanter le premier adjoint de la mairie de Saint-Étienne.

Durant une nouvelle audition conduite par les juges d’instruction, Pierre Gauttieri, qui avait jusqu’ici nié toute responsabilité dans le tournage de la vidéo compromettante a directement mis en cause Gaël Perdriau, affirmant que la décision de faire chanter l’élu centriste Gilles Artigues visait à le neutraliser politiquement, affirme Mediapart. Le maire de Saint-Etienne a été exclu de son parti en novembre 2023.