Rugby : le LOU écrasé par Toulouse

Le Stade toulousain a écrasé le club lyonnais hier à domicile. Les joueurs du LOU n'a pas marqué le moindre point et occupe désormais la 13e place du classement du Top 14.

Lourde défaite pour les Lyonnais hier. Le LOU n'a marqué aucun point face au Stade toulousain et a laissé filer le score à 45-0. C'est la défaire la plus importante de la saison pour le club.

Pourtant, à la pause, les partenaires d’Ethan Dumortier n'étaient menés que par 12 à 0.

🔴⚫️ 𝐌𝐢-𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐓𝐨𝐮𝐥𝐨𝐮𝐬𝐚𝐢𝐧 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐋𝐎𝐔 (12-0)

Les Lyonnais n'arrivent pas à concrétiser leurs temps de possession. Il faudra tout donner en deuxième pour ramener quelque chose de Toulouse.

.#LaForceDuLOU#LaMeute pic.twitter.com/dCMbDmVA37 — LOU Rugby (@LeLOURugby) January 6, 2024

"Les Lyonnais n'auront pas fait le poids en seconde période. Place à l'Investec Champions Cup pour se remettre la tête à l'endroit", a réagit le club sur son compte X (ex-Twitter).

"Pas grand chose à retirer de ce match"

Après le match, le manager Fabien Gegenbacher n'a pas non plus faire preuve de pugnacité : "Il n'y a pas grand-chose à retirer de ce match, on ne peut évidemment pas s'en satisfaire. Jouer les meilleurs est un moyen de s'étalonner et le score reflète l'écart qu'il peut y avoir entre le Stade toulousain et le LOU aujourd'hui. (...) On ne va pas tout remettre en question après ce match".

Classés avant-dernier du classement, les Lyonnais jouent désormais le maintien.