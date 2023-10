OL : Tony Parker prêt à racheter la LDLC Arena

L'actionnaire majoritaire de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, Tony Parker, souhaite racheter la future LDLC Arena, propriété de l'OL Groupe.

Tony Parker, futur propriétaire de la LDLC Arena ? Dans une interview accordée au journal L'Équipe, l'ancien joueur des Spurs de San Antonio s'est clairement positionné pour le rachat de la salle.

"On parle de racheter la salle dans son entièreté. Notre base restera Villeurbanne. On veut aussi développer des projets à Villeurbanne et c'est très important pour nous que l'on continue à jouer à l'Astroballe. (...) Je ne vais pas entrer dans les chiffres car on est là dans la phase de négociations", a indiqué Tony Parker, ajoutant que John Textor était "très content" de ce positionnement.

"Treize matchs d'Euroligue à l'Arena."

Le nouveau propriétaire de l'Olympique lyonnais, John Textor, a effectivement annoncé sa volonté se séparer de la récente LDLC Arena. "Si on rachète la LDLC Arena, il faut que ce soit un business qui tourne, et on sait très bien que ce sont les concerts qui font tourner ce genre de salle. On veut garder le même modèle que celui défini au début, à savoir treize matches d'Euroligue à l'Arena, quatre à l'Astroballe. Nos matches de Championnat se joueront à l'Astroballe, ainsi que les matches d'Euroligue de l'équipe féminine", a précisé l'actionnaire principal de l'ASVEL à l'Équipe.

Inauguration le 23 novembre 2023

Pour rappel, cette nouvelle salle de basket et d’événements peut accueillir 12 000 personnes par match et jusqu'à 16 000 spectateurs pour les concerts et spectacles. Elle sera inaugurée le 23 novembre, après un an et demi de travaux. Sa construction a coûté 141 millions d'euros à l'OL Groupe.