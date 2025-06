Des fontaines à eau installées dans des stations TCL

A partir de ce lundi 23 juin 2025, Sytral Mobilités équipe treize nouvelles stations des lignes TCL A, B et D en fontaines à eau gratuites. Un déploiement nécessaire pour lutter contre les canicules, fréquentes dans la ville de Lyon.

C'est bien connu, et recommandé par le ministère de la Santé : s'hydrater est nécessaire lors de périodes de fortes chaleurs. Et Sytral Mobilités l'a bien compris, puisque dès ce lundi 23 juin 2023, treize nouvelles stations des lignes A, B et D, seront progressivement équipées de fontaines à eau gratuites. Elles seront toutes installées, en mezzanine ou directement sur les quais, et pleinement fonctionnelles d'ici le lundi 7 juillet 2025.

S'armer contre les canicules à venir

En parallèle, plusieurs stations disposent de zones de rafraîchissement pour les personnes fragiles. Elles se retrouvent notamment dans les agences commerciales TCL situées à Gorge de Loup, Part-Dieu, Bellecour, Vaulx-en-Velin La Soie et Grange Blanche. Les bureaux dits "agents de lignes" peuvent également apporter un accès à de l'eau fraîche en cas de nécessité.