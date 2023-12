La ZFE de Lyon étendue au 1er janvier à la M6, la M7 et le périphérique

Au 1er janvier 2024, le périmètre de la Zone à faibles émissions (ZFE) de Lyon sera étendu à la M6, la M7 et le périphérique Laurent Bonnevay, alors qu’entrera en vigueur l’interdiction des véhicules Crit’air 4.

Déjà en vigueur à Lyon, Caluire-et-Cuire, en passant par les parties de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situées à l’intérieur du périphérique, la Zone à faibles émissions (ZFE) de l’agglomération lyonnaise va être étendue au 1er janvier 2024. Comme cela avait été voté en juin 2023 par le conseil de la Métropole de Lyon, le périmètre de la ZFE englobera désormais la M6, la M7 et le périphérique Laurent Bonnevay. Un temps envisagée, l'extension de la ZFE à une vingtaine de communes de l’Est et du Sud de Lyon a, elle, été abandonnée.

Le périmètre étendu de la ZFE. (Crédit Métropole de Lyon)

Interdiction des Crit'air 4

À compter de cette date, de nouveaux véhicules, considérés comme trop polluants, seront également ajoutés à la liste de ceux ayant interdiction de rouler dans la zone qui vise à réduire la pollution dans la métropole de Lyon. Il s’agit des véhicules de particuliers Crit’air 4, soit les voitures immatriculées pour la première fois avant le 31 décembre 2005 et les deux-roues motorisés immatriculés pour la première fois avant le 30 juin 2004.

Le nouveau calendrier d'interdiction des véhicules dans la ZFE de la Métropole de Lyon.

Suivront ensuite au 1er janvier 2025 les véhicules Crit’air 3, puis au 1er janvier 2028 les véhicules Crit’air 2. À cette date, l’interdiction de circulation de ces derniers sera toutefois limitée au périmètre central de la ZFE, qui ne comprend donc pas les voies rapides de l’agglomération.

