La préfecture acte la fusion d’Oullins et Pierre-Bénite

Validée par la préfecture du Rhône, la fusion des communes d’Oullins et Pierre-Bénite deviendra effective à compter du 1er janvier 2024. La nouvelle commune d’Oullins-Pierre-Bénite sera administrée par Jérôme Moroges (LR).

C’est désormais officiel, à compter du 1er janvier 2024 les communes d’Oullins et Pierre-Bénite fusionneront pour former une seule commune qui s’appellera Oullins-Pierre-Bénite. Dans un communiqué publié vendredi 15 décembre, la préfecture du Rhône annonce avoir acté les délibérations des conseils municipaux d’Oullins et Pierre-Bénite qui s’étaient déroulés simultanément le 8 novembre 2023, parfois dans une grande confusion.

8e plus grosse ville de la Métropole de Lyon

Annoncée avec surprise en février 2023 par Clotilde Pouzergue (LR), la maire d’Oullins, et Jérôme Moroges (LR), le maire de Pierre-Bénite, depuis le début ce projet de fusion ne passe pas auprès des oppositions, de certains habitants et de l’exécutif de la Métropole de Lyon. Pendant plusieurs mois, tous ont demandé un référendum pour permettre aux habitants de s’exprimer sur ce projet, en vain. Le 14 octobre dernier, l’opposition oullinoise avait finalement décidé de s’en charger elle-même, organisant un référendum citoyen, sans valeur juridique, où 97 % des 1 646 votants s’étaient exprimés contre le projet.

En redevenant une seule et même commune, comme cela était le cas il y a un peu plus de 150 ans, la nouvelle commune d’Oullins-Pierre-Bénite deviendra donc la 8e plus grosse commune de la Métropole de Lyon avec plus de 37 800 habitants. À compter du 1er janvier 2024, la Métropole de Lyon, elle, ne comptera plus que 58 communes.

Les 68 élus conservés jusqu'en 2026

Cette fusion entraînera également un certain nombre de changements pour les élus municipaux, mais pas avant les prochaines élections prévues en 2026. Pour le moment les 68 élus, 35 pour Oullins et 33 pour Pierre-Bénite, seront tous conservés et siégeront au sein d’un conseil très élargi, tout en gardant leurs prérogatives actuelles. Passé 2026, ils ne seront plus que 39.

Par ailleurs, il a également été acté depuis plusieurs mois que la future mairie centrale sera située dans l’actuel Hôtel de Ville d’Oullins, où Jérôme Moroge devrait s’installer à partir de 2024. La mairie de Pierre-Bénite deviendra une mairie annexe.

