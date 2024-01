Oullins et Pierre-Bénite ont officiellement fusionné ce lundi

Les communes d'Oullins et Pierre-Bénite ont officiellement fusionné ce 1er janvier.

Il va falloir s'y habituer, Oullins et Pierre-Bénite fusionnent officiellement ce lundi devenant une unique commune : Oullins-Pierre-Bénite, dirigée par le maire LR de Pierre-Bénite, Jérôme Moroge. La préfecture du Rhône a validé la fusion en décembre actant les délibérations des conseils municipaux d’Oullins et Pierre-Bénite qui s’étaient déroulés simultanément le 8 novembre 2023, parfois dans une grande confusion.

Près de 40 000 habitants

La nouvelle commune devient la 8e plus grosse commune de la Métropole de Lyon avec plus de 37 800 habitants. À compter du 1er janvier 2024, la Métropole de Lyon, elle, ne comptera plus que 58 communes. Dans un premier temps, les 68 élus, 35 pour Oullins et 33 pour Pierre-Bénite, seront tous conservés et siégeront au sein d’un conseil très élargi, tout en gardant leurs prérogatives actuelles. Passé 2026, ils ne seront plus que 39.

La mairie centrale sera située dans l’actuel Hôtel de Ville d’Oullins, où Jérôme Moroge devrait s’installer à partir de 2024. Très critiqué par l'opposition et les syndicats, cette fusion avait été annoncée en février 2023. Le 14 octobre dernier, l’opposition oullinoise avait finalement décidé d'organiser un référendum citoyen, sans valeur juridique, où 97 % des 1 646 votants s’étaient exprimés contre le projet.