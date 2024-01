Les véhicules Crit’air 4 désormais interdits dans la ZFE de la Métropole de Lyon

Depuis ce lundi 1er janvier, les véhicules Crit’Air 4 n’ont plus le droit de circuler et stationner dans la ZFE de Lyon.. (Photo de JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)

Depuis ce lundi 1er janvier, à l’instar des véhicules Crit’air 5 et non classés, les véhicules Crit’air 4 n’ont plus le droit de circuler dans la ZFE de la Métropole de Lyon, dont le périmètre vient d’être étendu.

Étendue aux particuliers de la Métropole de Lyon disposant de véhicules Crit’air 5 ou non classés en septembre 2022, la Zone à faibles émissions (ZFE) fait l’objet d’une amplification à compter de ce lundi 1er janvier. Initialement restreint à la ville de Lyon, sauf une partie des 7e et 9e arrondissements, Caluire-et-Cuire, Villeurbanne, Bron et Vénissieux sur les secteurs situés à l'intérieur du boulevard Laurent Bonnevay, son périmètre est désormais étendu aux voies rapides. Autrement dit à la M6, la M7 et le périphérique Laurent Bonnevay.

Le périmètre étendu de la ZFE. (Crédit Métropole de Lyon)

Encore plus de 37 000 Crit'Air 4 à Lyon en 2022

À cela s’ajoute une extension des restrictions de circulation et de stationnement aux véhicules classés Crit’Air 4, conformément au calendrier voté en juin 2023 par le conseil de la Métropole de Lyon. Il s’agit là d’une mesure rendue obligatoire au plus tard au 1er janvier 2024 par la loi d'orientation des mobilités de 2019 et la loi Climat et Résilience de 2021, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution dans les agglomérations "en dépassement régulier des valeurs réglementaires de la qualité de l’air".

Ces véhicules de motorisation diesel sont âgés d’au moins 18 ans et ont été immatriculés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005. Selon les derniers chiffres disponibles et publiés par le ministère de la Transition écologique, en 2022 ils étaient encore au nombre de 37 398 dans la Métropole de Lyon.

Des dérogations temporaires sont encore possibles à condition de respecter certains critères. C’est le cas si vous travaillez au sein de la ZFE et avez un revenu fiscal de moins de 22 983 euros ou si vous êtes un "petit rouleur", à savoir que vous passez moins de 52 jours par an dans le périmètre. Dans certains rares cas, il est aussi possible d’obtenir une dérogation permanente, si vous êtes détenteur d’une carte "mobilité inclusion" ou encore d’un véhicule de collection. Enfin dans le cas où vous auriez commandé un nouveau véhicule, vous pouvez également bénéficier d’une dérogation de 6 mois.

Suis-je éligible aux aides ?

Comme lors de l’interdiction des Crit’Air 5, des aides de l’État et de la Métropole de Lyon sont toujours disponibles pour changer de véhicule. Sous conditions de revenus, l’État propose des aides via la prime à la conversion, qui peuvent atteindre "jusqu’à 4 000 euros pour l'achat d'un véhicule thermique neuf ou d'occasion, et jusqu'à 6 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique et/ou à hydrogène". Ces aides peuvent encore être augmentées de 1 000 à 3 000 euros lorsque le bénéficiaire habite ou travaille dans une ZFE, comme celle de la Métropole de Lyon.

Le tableau des aides octroyées par la Métropole de Lyon. (Crédit Métropole de Lyon)

À cela s’ajoutent les aides de la Métropole de Lyon, revues à la hausse en juin, pour toutes les personnes ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 22 983 euros par part, l’aide étant dégressive en fonction du revenu. La collectivité propose désormais jusqu’à 3 000 euros aux personnes dont le revenu fiscal est de 6 358 euros maximum, 2 500 euros pour celles et ceux qui se situent dans la tranche de 6 358 à 14 089 euros et enfin 2 000 euros pour la tranche de 14 089 à 22 983 euros.

Quid des contrôles et de la suite des interdictions ?

Reste désormais à faire respecter ces mesures d’interdiction. Cet été, la Métropole de Lyon espérait encore pouvoir compter sur le déploiement au 2e semestre de 2024 de radars à lecture de plaques capables de vérifier la vignette Crit’air des véhicules. Néanmoins, le dispositif géré par l’État semble une nouvelle fois avoir pris du retard. Début décembre, Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président EELV de la Métropole de Lyon confiait à nos confrères du Progrès "l’homologation de ce radar est prévue au deuxième semestre 2025".

D'ici là, au 1er janvier 2025 les véhicules Crit’air 3 auront à leur tour été interdits dans la ZFE de Lyon. Suivront ensuite eau 1er janvier 2028 les véhicules Crit’air 2. À cette date, l’interdiction de circulation de ces derniers sera toutefois limitée au périmètre central de la ZFE, qui ne comprend donc pas les voies rapides de l’agglomération.