Investir en quelques clics quand on n'y connait pas grand chose ? Accéder à des placements financiers jusqu'ici réservés aux plus riches ? C'est désormais possible en quelques clics. Explications vidéo avec son cofondateur.

Goliaths est une jeune application qui démocratise l'investissement dans les produits financiers. Dernièrement, la plateforme d'investissement a lancé une solution pour investir dans les produits dit "structurés", très en vogue, une offre autrefois réservée aux experts, aux banques privées ou aux personnes fortunées.

Ces "produits structurés" ont longtemps été réservés aux investisseurs aguerris car généralement créés et émis par des institutions financières (banques, compagnies d’assurance...). Ils se caractérisent par leur construction unique, combinant plusieurs composants financiers. En les associant, on cherche à ainsi optimiser le couple risque/rendement.

Mais c'est risqué. En effet, ce produit financier sécurise le capital jusqu'à une certaine baisse, tout en promettant un rendement fixe jusqu'à un certain niveau de baisse. Mais le risque est de de perdre tout le capital si la baisse est trop importante.

Jusqu'ici réservée aux plus fortunés - mise de départ de 100 000 euros - Goliaths permet au grand public, aux "investisseurs du dimanche" de pouvoir investir dans ces produits.

"Ce qui est intéressant c'est que les produits structurés sont accessibles à partir de 100 000 euros" , bien loin d'être à la portée de Monsieur et madame Tout-le-Monde

Goliaths propose 7,5% de rendement par an.

100 000 clients fin 2024

"C’est une grande première !" explique son cofondateur Clark Hassan. Tout le monde peut désormais investir dans LVMH et Kering… à partir de 50 euros. Goliaths ambitionne de proposer une nouveau produit toutes les deux semaines.

Aujourd'hui forte de 20 000 clients, dont 10 000 utilisateurs actifs, Goliaths vise à l'horizon 2024, un quintuplement de ses visiteurs et plus de 20 millions d'euros de produits structurés financés, très attractifs ces derniers mois.

Lire la retranscription intégrale de l'entretien avec Clark Hassan

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de "6 minutes chrono". Nous accueillons aujourd'hui, en visio, Clark Hassan, CEO de Goliaths. Bonjour.

Bonjour Guillaume.

Goliaths, je vais un peu vulgariser, c'est une application qui démocratise l'investissement dans les produits financiers complexes. Comment vous est venue l'idée de cette application?

Je suis investisseur du dimanche, il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'application simple pour investir sur des produits financiers tels que les actions, les produits structurés. Avec David, mon associé, on a pris la décision de lancer une application simple pour investir mais aussi pour comprendre apprendre à investir. On est en France, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont jamais lancés dans l'investissement, on a donc fait une application ultra simple avec une académie financière pour apprendre les bases de l'investissement et investir en quelques clics.

Votre cœur de cible, au final, ce sont des non-experts, des investisseurs du dimanche, c'est ça ?

Exactement. On a, pour première cible, des personnes qui veulent se lancer, c'est pour ça que l'application est très simple. Mais on a aussi des personnes un peu plus expérimentées, parce qu'on a des frais de transaction qui sont très faibles, 1 euro de frais de transaction quel que soit le montant que vous investissez sur la plateforme.

Comment ça marche concrètement Goliaths ?

Alors, vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez en moins de trois minutes, vous rentrez vos informations personnelles, passeport, photo, et ensuite vous pouvez commencer à investir. On accepte votre identité en moins de trois minutes et ensuite vous pouvez investir sur des actions. Tous les jours, et deux fois par mois ,on lance des collectes de produits structurés à hauteur de 50 000 euros donc vous pouvez investir à partir de 50 euros. Ce qui est intéressant c'est que sur les produits structurés en général c'est des produits qui sont disponibles en banque privée à partir de 100 000 euros avec des rendements entre 7 et 10 % annuels, non garantis, avec des risques. Mais ce qui est intéressant c'est que ces produits n'étaient pas accessibles à n'importe qui. Aujourd'hui, sur Goliaths, vous pouvez investir à partir de 50 euros sur un produit structuré donc on en a lancé deux en novembre dernier pour 100 000 euros au total on les a financé en moins de 24 heures.

Alors juste peut-être rappeler quand même comment vous définiriez de façon très simple un produit structuré justement.

Alors on va s'entretenir avec des banques qui vont émettre le produit structuré, nous donner des caractéristiques, et en fonction des caractéristiques que les banques vont vous donner, donc les actions qui vont être les sous-jacentes du produit structuré, la barrière de protection, et toutes ces caractéristiques on explique très bien sur l'application, avec une vidéo, un texte pour les personnes qui ne connaissent pas - ou même prendre rendez-vous avec quelqu'un d'équipe pour débattre là-dessus - et ensuite vous allez pouvoir investir très simplement. Mais c'est des produits en général qui sont complexes et à partir de 100 000 euros donc ils sont pas simples à comprendre mais nous on fait en sorte de le rendre le plus simple possible sur Goliaths.

C'est à dire que typiquement si je veux investir, allez, je veux mettre 50 euros dans LVMH ou Kering aujourd'hui je peux grâce à Goliaths.

Exactement. Alors vous allez à la partie actions et la partie produit structuré donc toutes les actions sont disponibles pour investir comme vous voulez et les produits structurés donc on fait des collectes deux fois par mois en général.

Vous parliez tout à l'heure quand même peut-être l'expliquer un petit peu vous parliez de barrière de protection c'est quoi la barrière de protection ?

C'est une très bonne question parce que c'est la barrière de protection qui va faire tout le produit. Je vous donne un exemple le dernier produit qu'on a fait c'était sur LVMH et Kering. On proposait 7,5 % de rendement par an. Et en fait ce qui ce qui fait que vous allez toucher à chaque fin de mois votre rendement ,c'est dans la condition que la barrière de protection ne soit pas franchie. Donc, on regarde à la fin de chaque mois le prix des deux actions sur lequel vous avez investi, et si aucune des deux a perdu 40%, parce que la barrière de protection était 40% sur ce produit, vous allez être payé. Par contre, le mois prochain, si une des deux actions a perdu 40% et bien vous allez pas être payé mais si le mois d'après elle revient au dessus et bien vous allez payer pour ce mois ci et le mois précédent donc c'est rétroactif.

D'accord aujourd'hui cette application vous avez eu combien de clients ? Vous avez eu combien de téléchargements ?

Alors on a 20 000 clients. Sur ces 20 000 clients, on a 10 000 utilisateurs actifs et on en a beaucoup qui utilisent le réseau social aussi l'académie financière pour apprendre les bases de l'investissement et se lancent avec des petits montants mais on voit une évolution assez importante depuis le lancement des produits structurés car c'est des produits d'épargne avec des risques un peu plus faibles que sur des actions classiques.

J'avais vous demandé quelles sont les ambitions de Goliaths puisque vous parliez de 20 000 téléchargements 10 000 clients actifs quels sont vos objectifs à moyen terme ?

À fin 2024 on espère avoir 100 000 utilisateurs et plus de 20 millions d'euros de produits structurés financés, car c'est un produit qu'on vient seulement de lancer on voit l'appétence qui est assez importante donc on veut vraiment pousser sur ce produit là qui intéresse beaucoup les Français car c'est des produits d'épargne on sait qu'on est un pays d'épargne.

Merci Clark Hassan pour nous avoir présenté Goliaths, une application qui démocratise l'investissement dans les produits financiers.