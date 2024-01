Keolis lance une nouvelle campagne de recrutement. Malgré l'embauche de 800 personnes en 2023, les Transports en commun lyonnais (TCL) manquent encore de personnels.

Depuis la crise sanitaire, les effets du manque de main d'oeuvre continuent de se faire ressentir dans de nombreux secteurs. Des difficultés auxquelles n'échappe pas le milieu du transport de voyageurs. Keolis, qui exploite les Transports en commun lyonnais (TCL) pour le Sytral, a donc mené d'importantes campagnes de recrutement en 2023, embauchant près de 800 nouveaux salariés.

De nouvelles méthodes de recrutement

Face aux difficultés rencontrées pour attirer des candidats, notamment sur des postes de conducteurs, Keolis a décidé de revoir ses techniques de recrutement. "On se rend bien compte qu'il y a énormément de métiers en tension sur le marché de l'emploi, c'est le cas des conducteurs", indique l'entreprise. Cette démarche passe d'abord par la mise en place de partenariats avec Pôle Emploi et la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi. "Cela permet d'attirer des personnes éloignées de l'emploi, parfois depuis longtemps, pouvant être isolées et d'entrer dans un engrenage", poursuit-on du côté des services du délégataire.

Désormais, Kéolis propose à ses futurs chauffeurs de les former après leur embauche et avant leur prise de poste. "Les gens ne se sentaient pas concernés par nos offres d’emploi, souvent parce qu'ils n'avaient pas le permis de conduire adapté", explique Keolis. L'entreprise a donc opté pour une formation intégrée, en collaboration avec des centres de formation, étalée sur trois mois et entièrement financée. Les candidats peuvent ainsi postuler et passer leur entretien sans avoir le permis, pour ensuite être formés et obtenir un titre professionnel de conducteur.

Couplées à un système de parrainage, ces offres de formation proposées lors du recrutement ont permis d'embaucher près de 650 conducteurs sur l'année passée, assure l'entreprise. Très incitatif, le parrainage permet à un salarié de décrocher une prime de 500 euros lorsqu'il recommande un candidat qui est par la suite embauché par la société. Le versement se fait en deux opérations de 250 euros, lorsque ce filleul est embauché, puis lorsqu'il termine sa période d'essai. "Ce dispositif a plutôt bien marché, avec des candidatures de bonne qualité", confie l'entreprise.

Encore 500 postes à pourvoir

Malgré l'efficacité de ses nouvelles méthodes de recrutement, Keolis apparaît encore loin de ses objectifs. Ainsi, l'exploitant cherche à recruter quelque 500 employés en 2024, tant sur des postes de conducteurs, que d'agents de maintenance, de support, d'ingénieurs système ou encore de comptabilité. À en croire Keolis, ces besoins seraient toutefois davantage liés au développement du réseau TCL et au retour de la fréquentation d'avant covid qu'à une réelle pénurie. "Nous avons en réalité toujours recruté. Et nous sommes aujourd'hui l'un des principaux employeurs du territoire avec 4 600 collaborateurs", explique Keolis.

En 2024, Keolis souhaite donc faire "grandir ses effectifs" et va maintenir ses actions lancées en 2023 afin d'accélérer les recrutements. L'objectif est simple : avoir des effectifs en phase avec l’offre de transports dans la métropole de Lyon. Une offre de transport qui devrait d'ailleurs évoluer à partir du 8 janvier, alors que de nouveaux horaires seront mis en place afin "d’offrir un service plus lissé et régulier, sans suppression de desserte inopinée". En effet, les lignes qui étaient jusqu'ici perturbées, en particulier celles des bus, devraient reprendre un service normal, si ce n'est plus fourni. Dans un communiqué publié le 2 janvier, Keolis s'engage ainsi à faire diminuer les temps d'attente, à assurer les services affichés et à proposer des horaires en cohérence avec ceux des établissements scolaires et des entreprises.

L'ensemble des postes à pourvoir au sien de Keolis et les informations nécessaires sont disponibles sur le site de recrutement de TCL.