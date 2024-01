À Lyon, l’abonnement TCL 26-64 ans dépasse désormais 70 euros

Au 1er janvier 2024, le prix de l’abonnement TCL dit "classique", pour les 26-64 ans, a augmenté de 3,20 €, dépassant la barre des 70 euros.

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle hausse des tarifs des transports en commun dans la Métropole de Lyon. Après avoir augmenté de 3,3% en 2023, faisant passer le prix du ticket de métro à 2 euros, la hausse des tarifs TCL connaît depuis le 1er janvier 2024 une hausse de 2,6 à 2,7% selon les offres.

Amortir l'inflation et développer le réseau

Une augmentation justifiée mi-décembre par Sytral Mobilités, par le "contexte inflationniste encore très élevé". Selon l’autorité organisatrice des transports en commun le réseau TCL devrait être impacté à hauteur de "+ 10 millions d'euros en 2023, du fait de la forte augmentation du coût de l'énergie". "Pour continuer à améliorer nos réseaux, nous sommes contraints de réviser à la hausse les tarifs de certains tickets et abonnements. Toutefois, cela se fera à un niveau inférieur à celui de l’inflation", annonçait Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

Déjà augmenté en 2023 de 10 centimes, le prix du ticket à l’unité reste à 2 €. Le prix du ticket vendu a bord ne bouge pas non plus et reste à 2,30 €, en revanche le coût du ticket 2 heures prend 10 centimes et passe à 3,60 € et celui du ticket journée augmente de 20 centimes, atteignant désormais 6,70 €. Les hausses des tarifs se répercutent également sur les carnets, qui passent de 19 € à 19,50 € pour celui de 10 tickets au tarif normal, de 16,30 € à 16,80 € pour le carnet jeune et de 14,10 € à 14,60 € pour le carnet famille nombreuse.

Un abonnement 26-64 ans à 72,60 €

Du côté des abonnements, la formule pour les 26-64 ans passe de 69,40 € à 72,60 €, soit une hausse de 38,4 € sur l'année. Après paiement par l’employeur, cela devrait laisser un reste à charge d’environ 35 euros à la majorité de ces abonnés. Autre augmentation, celle de l’abonnement pour les 11-17 ans, qui prend de 70 centimes, atteignant 25 €. Il est désormais aligné sur le prix de l’abonnement 18-25 ans, dont le coût n’évolue pas, à l’instar des abonnements de 4 à 10 ans.

Avant de voter ces évolutions tarifaires le 14 décembre, Sytral Mobilités assurait toutefois qu’en 2024, en comptant les bénéficiaires de la gratuité, c'est "près de 40% des 500 000 abonnés qui ne verront pas leur abonnement augmenter". Dans le détail, le réseau TCL compte 71 000 abonnements gratuits, 93 000 abonnements à 10 euros et 120 000 abonnements étudiants.

Le 21 décembre, lors d’un entretien accordé à Lyon Capitale sur la gratuité du réseau TCL, qui semble désormais bien écartée, Bruno Bernard nous avait confié que Sytral Mobilités estimait à 280 millions d’euros ses recettes pour 2024, après 30 millions d’euros de manque à gagner lié au renoncement de 10% des recettes du Sytral pour réduire les tarifs ou proposer la gratuité du réseau à 55% des abonnés.