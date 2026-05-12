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Photo d’illustration. © Tim Douet

Villeurbanne : trois personnes interpellées et 45 kilos de résine de cannabis saisis

  • par LR

    • Trois personnes ont été interpellées lundi 11 mai à Villeurbanne. 45 kilos de résine de cannabis et deux armes ont été saisis.

    Une opération de police s’est déroulée lundi 11 mai à Villeurbanne, au cours de laquelle trois personnes ont été interpellées, indiquent nos confrères de BFM Lyon.

    Les faits se sont déroulés en fin de journée, dans la commune de l’Est lyonnais. Au cours de l’opération, 45 kilos de résine de cannabis ont été saisis, tandis que deux armes et plusieurs dizaines de milliers d’euros ont été découverts.

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