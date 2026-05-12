Le groupe socialiste à la mairie de Lyon a désigné ses deux nouveaux co-présidents, Camille Leroy et Philippe Prieto.

Neuf élus au Conseil municipal, dont quatre adjoints, un conseiller municipal délégué et le maire du 9e arrondissement (Emmanuel Giraud). Les socialistes ont étendu leur influence sur la capitale des Gaules, lors des élections municipales de 2026. Ils seront aussi représentés dans huit des neuf arrondissements de Lyon, avec onze adjoints d’arrondissement, quatre conseillers délégués et quatre conseillers d’arrondissement. Au total, trente élus socialistes, soit trois fois plus qu'au mandat précédent.

Par l'intermédiaire d'un communiqué de presse, le groupe de gauche a présenté ses deux présidents de groupe, Camille Leroy, 23 ans, conseillère du 1er arrondissement et Phillipe Prieto, 64 ans, actuel adjoint à la sécurité de Grégory Doucet. Ce dernier était également co-président du groupe lors du mandat qui vient de s’achever.

Avec ces nominations, le groupe a exprimé sa volonté d'être attentif "aux préoccupations exprimées par les habitantes et les habitants, celles et ceux

qui attendent que la Ville protège davantage, donne accès à la culture, au logement, et mène une action guidée par la justice sociale."

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