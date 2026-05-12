Le Woofest s’installe les 13 et 14 juin au Grand Parc Miribel-Jonage pour un week-end dédié aux chiens et à leurs maîtres.

Le rendez-vous canin s’apprête à faire son retour près de Lyon. Les 13 et 14 juin, le Woofest prendra place au Grand Parc Miribel-Jonage, à Vaulx-en-Velin, pour deux jours d’activités sportives et ludiques à partager avec son compagnon à quatre pattes.

Au cœur de l’événement, une course à obstacles d’environ 6 km permettra aux binômes humains-chiens de franchir eau, boue et ballots de paille, sans chrono ni esprit de compétition. Pour ceux qui préfèrent un rythme plus tranquille, des balades encadrées seront proposées l’après-midi dans le parc.

Autour des activités, un “Woof Village” réunira une vingtaine de stands de marques, associations et professionnels du monde animalier. Des espaces bien-être offriront aussi des conseils et des séances dédiées aux chiens. Créé en 2018, le festival est devenu l’un des plus grands rassemblements européens du genre, attirant chaque année plus de 30 000 visiteurs. L’étape lyonnaise lancera la saison 2026, avant une seconde édition prévue en septembre près de Paris.