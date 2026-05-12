Culture
Les Gaulois © DR

Théâtre : Gaulois réfractaires à Vénissieux !

  • par Caïn Marchenoir

    • Mis en scène et joué par Thomas Blanchard et Olivier Martin-Salvan à la Machinerie-Théâtre de Vénissieux, le spectacle Les Gaulois nous plonge dans une Gaule imaginaire, instable et occupée par les Romains. 

    "À la lisière des sous-bois, deux sangliers. Ils paissent, tranquilles, dans une Gaule fantasmée, puis s’écroulent dans le fossé. Dans cette Gaule instable, nourrie de culture académique, de pop-culture, travaillée par les tropismes contemporains, quelque chose remonte. Traversés par des mémoires très anciennes, violentes, incertaines, Olivier et Thomas tentent d’en saisir et secouer les bribes, rient, tremblent, transent, bataillent, font l’amitié."

    Les deux personnages de la pièce, Astre et Aube, multiplient les rencontres, aussi bien avec des Romains, qu’avec des dieux oubliés. Le récit aborde le thème de l’histoire et de ses lacunes. 

    Mais il s’agit avant tout d’une histoire d’amitié entre deux âmes un peu perdues, essayant de rester debout malgré leurs malheurs.

    Les Gaulois – Les 21 et 22 mai à la Machinerie-Théâtre de Vénissieux

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