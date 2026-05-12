Procès Barbie à Lyon : un appel lancé aux anciens élèves présents aux audiences de 1987

Le Président de la Cour d’Assises du Rhone André Cerdini (C) et ses deux assesseurs Gerard Becquet (G) et André Picherit (D) procèdent, le 07 mai 1987 en audience publique, à l’appel des jurés parmi lesquels sera constitué le jury du procès Barbie. (Photo by JM COLLIGNON / AFP)

À un an du 40e anniversaire du procès de Klaus Barbie à Lyon, avocats et historiens recherchent les collégiens et lycéens qui avaient assisté aux audiences pour recueillir leurs souvenirs.

Quarante ans après le procès du criminel nazi Klaus Barbie, un appel à témoignages est lancé pour raviver la mémoire de cet événement judiciaire majeur tenu à Lyon du 11 mai au 4 juillet 1987. À l’époque, les audiences avaient été largement ouvertes aux collégiens et lycéens venus de toute la France, afin de transmettre l’histoire et les enjeux du jugement des crimes contre l’humanité.

À l’approche de la commémoration des 40 ans, l’avocat Alain Jakubowicz, accompagné des historiens Stéphane Nivet et Sylvie Altar, souhaite retrouver ces anciens élèves. L’objectif est de recueillir leurs souvenirs et d’évaluer l’impact durable de cette expérience sur leur parcours.

Les témoignages collectés pourraient nourrir des projets éditoriaux, des expositions ou encore des initiatives pédagogiques autour de la transmission de la mémoire. Un questionnaire en ligne est mis à disposition depuis ce lundi 11 mai 2026 pour permettre aux anciens participants de partager leur expérience.