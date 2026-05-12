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Hôpital Lyon Sud.

Lyon : les associations étudiantes des HCL demandent des mesures après l'agression d'un externe

  • par LR

    • Les associations étudiantes des facultés de médecine de Lyon sud et de Lyon Est demandent aux Hospices civils de Lyon (HCL) et à l'administration d'agir après l'agression d'un externe survenue ce week-end.

    "La gravité des faits impose une prise de conscience collective concernant les conditions de travail des étudiants hospitaliers. […] Aucun étudiant ne devrait risquer sa vie pour apprendre, aucun étudiant ne devrait être victime pour devenir soignant", alertent les élus étudiants et les associations étudiantes des facultés de médecine de Lyon Sud et de Lyon Est dans un communiqué après l'agression d'un externe survenue ce week-end aux urgences de l’Hôpital Lyon Sud.

    Ils soulignent par ailleurs être les premiers touchés "de par leur fonction et les missions qu’ils exercent, chargés du premier examen clinique des patients admis aux urgences" et demandent donc à ce que "des mesures" soient "prises pour que ce drame ne se reproduise jamais." Ils ajoutent : "La violence est l’aboutissement du dénigrement médiatique, politique et institutionnel que subit la profession médicale depuis de nombreuses années."

    Ils assurent enfin avoir "pleine confiance dans les Hospices Civils de Lyon et les administrations des différentes Facultés pour initier les actions nécessaires."

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