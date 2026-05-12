En déplacement dans le Val-de-Saône, la présidente de la Métropole de Lyon a affiché sa volonté de renouer le dialogue avec les communes après six années de gouvernance écologiste.

Premier grand déplacement dans un "territoire spécifique", comprenez en dehors de Lyon, pour Véronique Sarselli depuis sa prise de fonction en mars dernier. La présidente de la Métropole de Lyon est venue déjeuner avec plusieurs maires du Val-du-Saône ce mardi 12 mai, à Albigny-sur-Saône. Objectif, parler de la gouvernance et des relations entre la collectivité et les communes qui la composent. Un choix que justifie Véronique Sarselli : "Ce territoire est composé de 25 communes pour seulement quatorze sièges à la Métropole de Lyon. Une partie importante des communes n’est pas représentée." Ce déplacement s’inscrit ainsi dans la lignée des promesses de campagne de Véronique Sarselli, qui avait déclaré vouloir être la présidente de tous les maires. Par ailleurs, l’ancienne élue de Sainte-Foy-lès-Lyon a déclaré "vouloir rencontrer individuellement chaque maire de la Métropole d’ici le mois de juillet."

Ces multiples rendez-vous auront pour but d’établir le "pacte de cohérence métropolitaine", qui permet de "proposer une méthode de coopération, autour de grands enjeux prioritaires au service du territoire et de ses habitants." Un texte que la nouvelle présidente veut rédiger main dans la main avec les élus du territoire, glissant au passage un tacle appuyé envers l’ancien exécutif écologiste. "Il y a une forte attente autour de ce pacte. Pour ceux qui ont connu le mandat précédent, ça a été très difficile, je suis là pour travailler avec eux", promet donc Véronique Sarselli, qui a déjà rencontré ce matin les maires de Montanay, Quincieux et Neuville-sur-Saône. À noter que ce texte doit être construit dans les neuf à douze mois suivant la prise de fonction du dirigeant de la Métropole de Lyon.

Véronique Sarselli veut établir une "relation de proximité"

Parmi les thèmes évoqués lors de ce déjeuner, les compétences de la Métropole en matière de social, de logement, mais aussi de mobilités. Véronique Sarselli a émis le souhait d'établir "une relation de proximité" avec les maires, ainsi qu'une gouvernance renouvelée, "totalement en rupture avec celle que nous avons vécu ces six dernières années."

Concrètement, cela consisterait à poser le cadre des conférences territoriales des maires qui doivent avoir lieu au minimum une fois par an. Dans cette optique, Sandrine Chadier, vice-présidente à la Métropole de Lyon déléguée à la Cohésion, à l'Égalité territoriale et aux Relations avec les communes, a rencontré une première fois l'ensemble des maires de la collectivité. La présidente de la Métropole a également mis en avant sa volonté de "ne plus faire de ces conférences territoriales un lieu d'informations descendantes, mais un lieu d'échanges pour nourrir ensemble la vision des territoires."

"Nous avions le sentiment d'être sur la touche"

Chez les principaux concernés, un enthousiasme est palpable. "Les propos de madame la présidente me donnent espoir", salue Gilles Bidon, maire de Sathonay-Village, qui se dit satisfait de la "proximité" promise par Véronique Sarselli. "C'est ce que nos habitants réclament. Avant, nous avions le sentiment d'être sur la touche", lance l'élu. "Ça fait du bien d'avoir de l'écoute, de l'échange, et de savoir que nos projets vont aboutir", complète Angélique Enderlin, maire de Cailloux-sur-Fontaines, également vice-présidente à la Métropole de Lyon en charge de l'Autonomie et des personnes âgées.

Plus d'un mois après sa prise de fonction, Véronique Sarselli semble bien déterminée à mettre en place le triptyque "réparer, rassembler, relancer", symbole de sa campagne. "Nous faisons un premier travail de réparation, car il y a des choses qui n'avaient pas été entendues lors du précédent mandat", a ainsi conclu la présidente de la Métropole de Lyon.

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