La gendarmerie du Rhône ouvre ses portes au public le 23 mai

La gendarmerie du Rhône organisera une journée portes ouvertes le samedi 23 mai prochain de 10 heures à 18 heures.

Samedi 23 mai prochain, la gendarmerie du Rhône organisera une grande journée portes ouvertes afin de faire découvrir ses différentes professions.

Elle se déroulera à la caserne Delfosse, 2 rue Bichat, dans le 2e arrondissement de Lyon, de 10 heures à 18 heures.

Au programme de cette journée, des rencontres et des démonstrations organisées à 11 heures, 14 heures et 16 heures.

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