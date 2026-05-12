Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

La gendarmerie du Rhône ouvre ses portes au public le 23 mai

  • par LR

    • La gendarmerie du Rhône organisera une journée portes ouvertes le samedi 23 mai prochain de 10 heures à 18 heures.

    Samedi 23 mai prochain, la gendarmerie du Rhône organisera une grande journée portes ouvertes afin de faire découvrir ses différentes professions.

    Elle se déroulera à la caserne Delfosse, 2 rue Bichat, dans le 2e arrondissement de Lyon, de 10 heures à 18 heures.

    Au programme de cette journée, des rencontres et des démonstrations organisées à 11 heures, 14 heures et 16 heures.

    Lire aussi : Les 280 cadets de la Gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes mis à l’honneur ce samedi à l'Hôtel de Région

    à lire également
    Métropole de Lyon : Véronique Sarselli promet "une relation de proximité" avec les maires du Val-de-Saône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    gendarme
    La gendarmerie du Rhône ouvre ses portes au public le 23 mai 17:20
    Métropole de Lyon : Véronique Sarselli promet "une relation de proximité" avec les maires du Val-de-Saône 16:47
    Woofest : le grand festival des chiens revient au parc de Miribel-Jonage en juin 15:58
    tribunal judiciaire de lyon
    Le ministère de la Justice se dote d'une IA générative souveraine pour ses agents 15:32
    L'OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril.
    OL : des comptes en amélioration, mais une survie financière toujours incertaine 15:24
    d'heure en heure
    Lyon - La Duchère à un match de l'accession en National 2 14:57
    Procès Barbie à Lyon : un appel lancé aux anciens élèves présents aux audiences de 1987 14:14
    police Lyon
    Villeurbanne : trois personnes interpellées et 45 kilos de résine de cannabis saisis 13:38
    Les socialistes dévoilent leurs chefs de file au conseil municipal de Lyon 13:01
    Théâtre : Gaulois réfractaires à Vénissieux ! 12:33
    Incendie meurtrier à Décines : la thèse du règlement de compte "privilégiée" par les enquêteurs 11:59
    Maîtrise de l'Opéra au Théâtre de la Renaissance : "Les Enfants du Levant", l'île des enfants bagnards 11:47
    Une crèche urbaine canine ouvre à Lyon cet été 10:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut