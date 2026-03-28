Top 14 : le LOU tombe à domicile face à Bordeaux-Bègles et met un terme à sa belle série

C’est une défaite lyonnaise ô combien frustrante face au champion d’Europe bordelais (17-21).

Ce samedi 28 mars, le LOU recevait l’ogre de l’Union Bordeaux-Bègles au Matmut Stadium de Gerland pour le compte de la 20e journée de Top 14. Le défi était de taille pour les hommes de Karim Ghezal face à la meilleure attaque du championnat. Dixièmes avant la rencontre, ils devaient l’emporter pour continuer leur remontée au classement et espérer une place qualificative.

Mené au score suite aux essais transformés de Penaud (11e minute) et de Lucu (22e minute), le LOU a su pleinement réagir grâce à son capitaine Simmonds, auteur de deux réalisations (29e et 45e minutes). Puis Gerland a commencé à vraiment y croire avec la pénalité transformée de Méliande (53e minute), permettant aux Lyonnais de passer à 17-14.

Le manque d’efficacité cumulé à l’indiscipline ont permis aux Bordelais de s’offrir un troisième essai dévastateur à six minutes de la fin. Défaite 17 à 21 pour le LOU, qui devra se rattraper dans le derby face à Clermont, prévu le 18 avril prochain.