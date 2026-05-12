Lyon - La Duchère à un match de l'accession en National 2

Lyon - La Duchère joue son accession ce samedi 16 mai au stade de Balmont face à la réserve de Montpellier, lors de la dernière journée de National 3.

Le rendez-vous est fixé samedi 16 mai à 18 heures au stade de Balmont : Lyon - La Duchère disputera un match décisif face à la réserve du Montpellier HSC. Cette 26e et ultime journée de National 3 pourrait permettre aux Lyonnais de décrocher le titre et de valider leur montée en National 2.

Une victoire suffirait à officialiser l’accession à l’échelon supérieur, récompensant le travail mené par les joueurs, le staff et les bénévoles tout au long de l’année.

Pour l’occasion, le club souhaite transformer le stade de Balmont en "véritable fête populaire". Supporters, habitants et amateurs de football sont invités à venir encourager l’équipe pour cette affiche décisive. L’entrée sera libre et gratuite pour ce rendez-vous crucial.