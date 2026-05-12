Actualité
Twitter @LyonLaDuchere – Supporters de Lyon La Duchère

Lyon - La Duchère à un match de l'accession en National 2

  • par LR

    • Lyon - La Duchère joue son accession ce samedi 16 mai au stade de Balmont face à la réserve de Montpellier, lors de la dernière journée de National 3.

    Le rendez-vous est fixé samedi 16 mai à 18 heures au stade de Balmont : Lyon - La Duchère disputera un match décisif face à la réserve du Montpellier HSC. Cette 26e et ultime journée de National 3 pourrait permettre aux Lyonnais de décrocher le titre et de valider leur montée en National 2.

    Une victoire suffirait à officialiser l’accession à l’échelon supérieur, récompensant le travail mené par les joueurs, le staff et les bénévoles tout au long de l’année.

    Pour l’occasion, le club souhaite transformer le stade de Balmont en "véritable fête populaire". Supporters, habitants et amateurs de football sont invités à venir encourager l’équipe pour cette affiche décisive. L’entrée sera libre et gratuite pour ce rendez-vous crucial.

    à lire également
    Procès Barbie à Lyon : un appel lancé aux anciens élèves présents aux audiences de 1987

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon - La Duchère à un match de l'accession en National 2 14:57
    Procès Barbie à Lyon : un appel lancé aux anciens élèves présents aux audiences de 1987 14:14
    police Lyon
    Villeurbanne : trois personnes interpellées et 45 kilos de résine de cannabis saisis 13:38
    Les socialistes dévoilent leurs chefs de file au conseil municipal de Lyon 13:01
    Théâtre : Gaulois réfractaires à Vénissieux ! 12:33
    d'heure en heure
    Incendie meurtrier à Décines : la thèse du règlement de compte "privilégiée" par les enquêteurs 11:59
    Maîtrise de l'Opéra au Théâtre de la Renaissance : "Les Enfants du Levant", l'île des enfants bagnards 11:47
    Une crèche urbaine canine ouvre à Lyon cet été 10:55
    Une école lyonnaise ©PLUQUETPierreAntoine
    A Lyon, près de 40 classes devraient fermer à la rentrée scolaire 10:11
    Orages, pluie, fraicheur... Quel temps à Lyon pour le week-end de l'ascension ? 09:34
    Corps retrouvé en Isère : un Lyonnais connu de la justice identifié 08:41
    montée du chemin neuf lyon
    Chemin Neuf à Lyon : une association dénonce un retour en arrière sur les aménagements cyclables 08:29
    Une lyonnaise, interdite de Festival de Cannes, attaque l'Etat et sa loi antiterroriste 07:48
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut