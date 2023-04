Mairie vandalisée, réaménagement du quai Saint-Antoine, concert annulé à cause de l'extrême droite...Voici un point pour reprendre les informations qui ont marqué cette semaine lyonnaise.

L'actualité lyonnaise a été marquée cette semaine tant sur le plan politique que culturel. En voici un résumé pour retenir l'essentiel.

La mairie du 1er arrondissement vandalisée

Lundi 17 avril, lors d'une manifestation sauvage, et en marge de l'allocution d'Emmanuel Macron, la porte de la mairie du 1er arrondissement située rue Terme a été forcée par des manifestants. Peu avant 23 heures, plusieurs élus de l’arrondissement étaient rassemblés sur place, avec à leur côté l’adjoint à la sécurité de la Ville de Lyon, Mohamed Chihi, qui a évoqué "une manifestation qui a dégénéré". Quelques dizaines de mètres plus loin, les pompiers ont également dû éteindre des incendies devant le poste de police municipale du quartier et au sous-sol d’un immeuble situé à proximité.

Finalisation de l'aménagement du bas du quai Saint-Antoine

Le réaménagement du bas port du quai Saint-Antoine à Lyon entre en phase de finalisation. Les quais seront ouverts au public d'ici début 2024. Long de 400 mètres, la configuration du quai bas est aménagée au profit des piétons, pendant que les cyclistes circuleront sur le quai haut. Comme un nouveau lieu de vie paisible, plus de 130 arbres, dont des saules pleureurs, 8 600 arbustes et 11 000 vivaces seront plantés en pleine terre cet hiver. La plantation clôtura le chantier des Terrasses.

Les Terrasses des Quais de Saône seront livrées en 2024 @ Cheyenne Gabrelle

Un concert annulé à cause de l'extrême droite

Le concert de DJ qui devait se dérouler le 27 avril sur le toit de la basilique de Fourvière a dû être annulé par la Fondation Fourvière après la réception de "menaces de violences". Dans une série de tweets, la Fondation a expliqué, sans rentrer dans les détails, que depuis son annonce l’événement "a suscité de nombreuses réactions qui divisent et génèrent de graves dissensions". Des partisans d'extrême droite se sont réjouis de l'annulation du concert, dont le groupuscule identitaire Les Remparts, installé dans le Vieux-Lyon, qui a écrit sur les réseaux : "Le concert woke prévu jeudi prochain à Foruvière annulé avant même une mobilisation physique. Bravo à tous, défendons notre patrimoine".

Un rapport sur la pollution aux perfluorés élevée

Un nouveau rapport rendu le 14 avril dernier juge le niveau de pollution aux perfluorés "très élevé" au niveau de Pierre-Bénite, près de Lyon. Les auteurs demandent à l'Etat d'accélérer sur la mise en place de nouvelles règlementations.

Dans les grandes lignes, le rapport de 90 pages pointe du doigt un manque de transparence et une inaccessibilité des données quant aux émissions de PFAS par les sites industriels utilisateurs et émetteurs de Perfluorés. Même constat du côté des rejets des stations d'épuration et des centres de traitements des déchets : les données sont lacunaires.

(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Les restaurateurs inquiets malgré la hausse des ouvertures

L'inflation inquiète les restaurateurs, qui souffrent déjà depuis la crise du Covid-19. Thierry Fontaine, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) du Rhône, a tiré la sonnette d’alarme mercredi 19 avril. "Tous les prix ont bondi. Si rien ne change, on ne va pas s’en sortir." Depuis un an, le syndicat affirme avoir vu les dépôts de bilan doubler au niveau national, et la région lyonnaise suivrait cette même trajectoire. En 2022, à Lyon, 118 restaurants ont cessé leur activité contre 430 ouvertures, mais plus de la moitié en restauration rapide.