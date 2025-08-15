Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Une Lyonnaise et son fils séquestrés à Marseille

  • par La rédaction

    • Un homme vivant à Marseille a séquestré une mère et son fils originaire de Lyon pendant plusieurs jours.

    Une mère de famille lyonnaise de 22 ans et son fils de 4 ans ont été séquestrés par un homme à Marseille pendant plusieurs jours. A la suite d'une dispute familiale, cette dernière a quitté la région lyonnaise avec son fils.

    Elle s'est alors rendue à Marseille chez un homme de 28 ans qu'elle connaissait depuis quelques jours indique La Provence. L'hôte a frappé, menacé au couteau et isolé la jeune femme dans cet appartement du 13e arrondissement.

    La mère de famille est parvenue à envoyer un message d'alerte au 114 et les signalements de ses amis ont mis les forces de l'ordre sur sa piste. Elle et son fils ont ainsi été libérés le 12 août, sains et saufs. La suspect a été interpellé et placé en garde à vue.

    à lire également
    Une nouvelle semaine d'animations gratuites à Villeurbanne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une nouvelle semaine d'animations gratuites à Villeurbanne 17:27
    police lyon faits divers
    Une Lyonnaise et son fils séquestrés à Marseille 16:41
    Plusieurs chantiers perturberont la circulation dans le Rhône du 18 au 24 août 16:07
    Article payant Immobilier : les maisons de rêve en vente autour de Lyon 15:26
    gendarme
    Près de Lyon : un homme de 58 ans avoue une série d'incendies criminels 15:11
    d'heure en heure
    Drôme : pour prévenir les inondations, la mémoire des habitants mobilisée 14:48
    Alain Bauer
    Article payant “Les Frères musulmans, comme d’autres bien plus violents, sont déjà largement présents à Lyon” 14:07
    Les arnaqueurs profitent des vacances, la gendarmerie du Rhône alerte 13:25
    Classement de Shanghai 2025 : deux universités lyonnaises dans le top 400 12:46
    Le Secours populaire emmène 500 enfants du Rhône découvrir la ville de Paris 12:13
    voitures anciennes lyon
    Dans les archives de Lyon : Lyon , capitale de l'automobile 11:31
    Isère : les urgences de Pont-de-Beauvoisin fermées toute la matinée du lundi 18 août 10:56
    orages
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 10:22
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut