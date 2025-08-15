Une Lyonnaise et son fils séquestrés à Marseille

Un homme vivant à Marseille a séquestré une mère et son fils originaire de Lyon pendant plusieurs jours.

Une mère de famille lyonnaise de 22 ans et son fils de 4 ans ont été séquestrés par un homme à Marseille pendant plusieurs jours. A la suite d'une dispute familiale, cette dernière a quitté la région lyonnaise avec son fils.

Elle s'est alors rendue à Marseille chez un homme de 28 ans qu'elle connaissait depuis quelques jours indique La Provence. L'hôte a frappé, menacé au couteau et isolé la jeune femme dans cet appartement du 13e arrondissement.

La mère de famille est parvenue à envoyer un message d'alerte au 114 et les signalements de ses amis ont mis les forces de l'ordre sur sa piste. Elle et son fils ont ainsi été libérés le 12 août, sains et saufs. La suspect a été interpellé et placé en garde à vue.