Classement de Shanghai 2025 : deux universités lyonnaises dans le top 400

Deux universités lyonnaises se placent dans le top 400 du classement de Shanghai 2025.

L'édition 2025 du classement de Shanghai a été révélée ce jeudi 14 août. A Lyon, comme l'année dernière, deux universités se placent dans le top 400. Il s'agit de l'université Claude Bernard Lyon 1 qui arrive dans le top 300 et de l'Ecole normale Supérieure qui se place quant à elle dans le top 400.

Une régression pour Grenoble Alpes

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'université Grenoble Alpes se place dans le top 200. Une régression par rapport à 2024 où l'établissement arrivait dans le top 150.

Pour rappel, ce classement prend en compte : le nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les anciens élèves ; le nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les chercheurs ; le nombre de chercheurs les plus cités dans leurs disciplines pendant les dix dernières années ; le nombre d'articles publiés dans Nature et Science pendant les cinq dernières années ; le nombre d'articles indexés dans Science Citation Index, et Social Sciences Citation Index ; la performance académique au regard de la taille de l'institution.

Il ne tient pas compte des sciences sociales, histoire, sociologie, psychologie, économie etc. L'an passé un classement les intégrant plaçait Lyon 2 à la 10e position en France.