Près de Lyon : un homme de 58 ans avoue une série d'incendies criminels

Les gendarmes du Rhône ont interpellé un individu après plusieurs feux de végétation le long du Garon. Il a reconnu les faits en garde à vue.

La gendarmerie du Rhône a résolu une série d'incendies criminels qui touchaient l'agglomération de Brignais ces dernières semaines. Plusieurs feux de végétation avaient été signalés, principalement le long de la rivière Garon, nécessitant l'intervention répétée des sapeurs-pompiers en zone urbaine.

Les investigations des gendarmes ont permis d'identifier un suspect : un homme de 58 ans résidant dans la même agglomération. Placé en garde à vue, l'individu a admis sa responsabilité dans ces actes de pyromanie. Il sera prochainement convoqué devant la justice pour répondre de ces incendies criminels.