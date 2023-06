Immobilier : Comment trouver une maison à moins d’une heure de Lyon ?

Acheter une maison dans la région lyonnaise n’est pas accessible à tous les budgets. Beaucoup préfèrent s’éloigner du centre de la métropole pour casser les prix et connaître les joies des grands espaces. Lyon Capitale vous donne les premières clés pour y parvenir.

Habiter une maison près de Lyon est un rêve que poursuivent de nombreux Lyonnais. Un idéal mêlant les joies du jardin et les emplois d’une grande métropole européenne telle que Lyon. De quoi concilier le confort d’un cadre de vie proche de la nature sans faire de compromis sur ses ambitions professionnelles. Pourtant, le rêve peut très vite se heurter à la réalité du marché. Le principal obstacle demeure le pouvoir d’achat. Acheter une maison n’est pas à la portée de toutes les bourses. Le prix médian dans le Rhône s’élève ainsi à 405 000 euros, selon les derniers chiffres des notaires du département, et monte jusqu’à 488 000 euros dans la métropole de Lyon (hors Lyon). Un marché tendu qui exclut de facto une partie des potentiels acquéreurs.

Pourtant, en s’éloignant des hypercentres, en choisissant des communes disposant d’un bon réseau de transports en commun, et notamment d’une gare TER, il est possible de signer de bonnes affaires à moins d’une heure de Lyon. “Une heure c’est vraiment le maximum acceptable. Nous ne sommes pas à Paris ici. La distance raisonnable, pour beaucoup, est plutôt trente minutes porte à porte. Tout le monde ne fait pas de télétravail, souligne Sylvain Polosse du groupe Demeures Caladoises. Il faut un minimum d’activités comme des commerces et parfois une école voire un collège.” Concrètement, les monts du Lyonnais, par exemple, affichent un prix médian qui ne dépasse pas les 265 000 euros. Même son de cloche dans l’Ouest rhodanien, avec des maisons ayant un prix médian de 247 000 euros au début de l’année 2023.

Une conjoncture difficile