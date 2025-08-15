Drôme : pour prévenir les inondations, la mémoire des habitants mobilisée

Valence Romans Agglo lance une nouvelle étape de son Programme d’Actions de Prévention des Inondations. Dans une démarche participative, un questionnaire en ligne est ouvert aux habitants.

C’est sur un enjeu de sécurité locale que l’Agglo Valence Romans souhaite faire participer les habitant. A l’occasion d’une consultation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) les habitants sont invités à laisser des témoignages des inondations des années passées pour nourrir la stratégie locale de prévention.

L’objectif est clair : améliorer la connaissance du territoire en intégrant directement la mémoire des riverains. Le but est d'orienter les mesures du futur PAPI sur six ans. Ces actions s’organisent autour de sept axes : comprendre les inondations, surveiller les crues, renforcer l’alerte, adapter l’urbanisme, réduire la vulnérabilité, ralentir les écoulements, et gérer les ouvrages de protection.

Ce plan d'aménagement bénéficie d’un financement partiel de l’État via le Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il s’articule avec les politiques d’aménagement et environnementales locales. L’accent est mis sur la concertation, tant avec les élus qu’avec les citoyens.

