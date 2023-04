Des éclaircies et jusqu’à 18°c lundi 24 avril à Lyon

Les nuages attendus ce lundi 24 avril au-dessus de la Ville de Lyon laisseront filtrer de nombreuses éclaircies.

La journée de ce lundi 24 avril s’annonce douce entre Rhône et Saône avec des températures qui atteindront 18°c sur les coups de 17 heures. Avant cela, dans la matinée, le thermomètre devrait évoluer entre 10°c à 8 heures et 16°c à midi, puis, plus tard dans la soirée il se stabilisera autour de 15°c.

La couche nuageuse présente dans le ciel ce lundi matin devrait progressivement se désépaissir pour laisser filtrer les rayons du soleil. Quelques rares averses pourraient toutefois se manifester sur les coups de 8 heures puis à partir de 21 heures.