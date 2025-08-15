Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Plusieurs chantiers perturberont la circulation dans le Rhône du 18 au 24 août

  • par La rédaction

    • Le Département du Rhône annonce deux chantiers avec circulation alternée à Sainte-Consorce et Thurins pour un montant total de près de 17 000 €.

    Le Département du Rhône a programmé plusieurs interventions sur son réseau routier pour la semaine du 18 au 24 août, dans le cadre de sa politique de sécurisation des infrastructures.

    17 000 € de travaux

    À Sainte-Consorce, des travaux de purge sont prévus du 18 au 21 août sur la RD30. L'opération, budgétée à 9 450 euros, nécessitera la mise en place d'un alternat de circulation pendant une journée.

    Parallèlement, un chantier d'enrochement démarre le 18 août sur la RD628 à Thurins, pour une durée d'un mois jusqu'au 16 septembre. D'un coût de 7 450 euros, ces travaux imposeront un alternat sur deux jours.

    Les automobilistes sont invités à prévoir des temps de trajet rallongés sur ces axes et à respecter la signalisation temporaire mise en place par les équipes du Département.

