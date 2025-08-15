Les arnaqueurs profitent des vacances, la gendarmerie du Rhône alerte

La gendarmerie du Rhône alerte sur une nouvelle arnaque au péages.

Des escrocs usurpent l'identité d'Ulys pour soutirer les coordonnées bancaires des automobilistes. Les autorités appellent à la vigilance.

Une nouvelle campagne de phishing cible les automobilistes de retour de vacances alerte la gendarmerie du Rhône. Les escrocs envoient des SMS ou mails frauduleux réclamant le paiement de quelques euros pour un supposé passage d'autoroute impayé, en se faisant passer pour Ulys (service de télépéage de Vinci Autoroutes).

Les alertes à reconnaître

Les messages indiquent qu'un solde est dû et doit être réglé avant une date limite. L'objectif : récupérer les données bancaires via un lien malveillant. Cette arnaque exploite la période post-vacances, quand les automobilistes peuvent légitimement s'interroger sur d'éventuels impayés.

En cas de réception d'un message suspect, la gendarmerie du Rhône rappelle de ne pas cliquer sur les liens et de signaler à alerte.phishing.ulys@vinci-autoroutes.com ou sur www.internet-signalement.gouv.fr

Pour les victimes d'escroquerie, il est impératif de déposer plainte sur la plateforme Perceval (service-public.fr) ou d'utiliser le site MaSécurité (masecurite.interieur.gouv.fr). Les véritables communications d'Ulys transitent par des canaux officiels et ne demandent jamais de données bancaires par mail ou SMS rappellent les gendarmes.

Par ailleurs Ulys n'utilise pas de numéro de téléphone débutant par 06 ou 07.

