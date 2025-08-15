Actualité
Secours populaire de Lyon. (Photo Hadrien Jame)

Le Secours populaire emmène 500 enfants du Rhône découvrir la ville de Paris

  • par Nathan Bigué

    • Les enfants et bénévoles de la fédération du Rhône participeront à une journée de visite à Paris, à l'occasion des 80 ans du Secours populaire français.

    Comme depuis 1979, le Secours populaire organise la "journée des oubliés des vacances", à destination des personnes qui n'ont pas la chance de partir durant la période estivale. "Chaque année en France, un enfant sur trois ne connaît pas les joies d’un départ en vacances", déplore l'association, qui fête ses 80 ans.

    Cette année, cette journée se déroulera à Paris, mercredi 20 août. 500 enfants du Rhône et des bénévoles seront accompagnés par le Secours populaire. Le matin, le groupe visitera le musée du Quai Branly. L'après midi, des activités au champ de Mars (karaoké, ateliers créatifs, rencontres avec des athlètes olympiques médaillés...) sont au programme.

    Accueillie à Lyon du 13 au 21 août, une délégation de 10 enfants ukrainiens participera à cette visite parisienne.

    Lire aussi : Lyon : l’Armée du Salut ouvre une épicerie solidaire dans le 3e arrondissement 

    à lire également
    Classement de Shanghai 2025 : deux universités lyonnaises dans le top 400

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Classement de Shanghai 2025 : deux universités lyonnaises dans le top 400 12:46
    Le Secours populaire emmène 500 enfants du Rhône découvrir la ville de Paris 12:13
    voitures anciennes lyon
    Dans les archives de Lyon : Lyon , capitale de l'automobile 11:31
    Isère : les urgences de Pont-de-Beauvoisin fermées toute la matinée du lundi 18 août 10:56
    orages
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 10:22
    d'heure en heure
    vague de chaleur canicule lyon
    Le Rhône reste en vigilance orange canicule ce vendredi 09:55
    météo ciel nuage soleil pluie
    Pollution : la qualité de l'air toujours mauvaise à Lyon ce vendredi 09:34
    Lyon soleil
    Météo : nouvelle journée caniculaire à Lyon, jusqu'à 36°C attendus 09:12
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Une Lyonnaise quitte le domicile familial après une dispute puis est séquestrée à Marseille avec son fils 14/08/25
    Le sentier de grande randonnée GR de la Métropole de Lyon
    Cinq randonnées accessibles sans voiture à faire autour de Lyon 14/08/25
    place nette xxl lyon
    Près de Lyon : près de 30 excès de vitesse en deux jours sur un route du Beaujolais 14/08/25
    Près de Lyon : le corps d'un septuagénaire repêché dans la Saône 14/08/25
    Que faire à Lyon ce week-end : les bons plans du 15 au 17 août 14/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut