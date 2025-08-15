Les enfants et bénévoles de la fédération du Rhône participeront à une journée de visite à Paris, à l'occasion des 80 ans du Secours populaire français.

Comme depuis 1979, le Secours populaire organise la "journée des oubliés des vacances", à destination des personnes qui n'ont pas la chance de partir durant la période estivale. "Chaque année en France, un enfant sur trois ne connaît pas les joies d’un départ en vacances", déplore l'association, qui fête ses 80 ans.

Cette année, cette journée se déroulera à Paris, mercredi 20 août. 500 enfants du Rhône et des bénévoles seront accompagnés par le Secours populaire. Le matin, le groupe visitera le musée du Quai Branly. L'après midi, des activités au champ de Mars (karaoké, ateliers créatifs, rencontres avec des athlètes olympiques médaillés...) sont au programme.

Accueillie à Lyon du 13 au 21 août, une délégation de 10 enfants ukrainiens participera à cette visite parisienne.

