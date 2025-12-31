De nombreux concerts attendent les Lyonnais en 2026. Pop, rap, électro… Il y en aura pour tous les goûts. Lyon Capitale vous propose un tour d’horizon des événements à ne pas manquer.

Si 2025 a été une très bonne année pour les fans de musique avec les venues à Lyon de Dua Lipa, Lady Gaga, Lenny Kravitz ou encore Indochine, 2026 réserve aussi son lot de grands moments.

Ce qu’il ne faut pas manquer à la LDLC Arena

L’année commencera fort à la LDLC Arena de Lyon. La salle accueillera dès le 9 janvier le rappeur Rilès avec son Survival Tour. En février, ce sera au tour de Clara Luciani et du groupe Feu ! Chatterton de fouler la scène de la LDLC Arena les 5 et 8 février. Les fans de rap seront également ravis puisque Orelsan sera également en concert à Lyon les 26 et 27 février dans le cadre de sa tournée Civilisation Tour. La superstar espagnole Rosalia débutera son Lux Tour à Lyon le 16 mars pour présenter son superbe dernier album Lux. Florent Pagny sera également de passage à Lyon pour quatre concerts les 18, 19, 21 et 22 mars. Le 24 mars, ce sera au tour du compositeur Hans Zimmer de charmer le public lyonnais.

Parmi les autres grands noms attendus l’année prochaine, on retrouve Julien Doré le 4 avril et Tame Impala le 10 avril. Le rappeur Damso passera par Lyon les 20 et 21 mai, avant que Doja Cat ne vienne faire danser la LDLC Arena le 6 juin prochain. Les groupes One Republic et Scorpions sont également attendus les 7 et 14 juillet. Enfin, Vanessa Paradis sera de retour à Lyon le 14 novembre.

Du beau monde à la Halle Tony Garnier et au Groupama Stadium

La salle de spectacle et de concert du 7e arrondissement ne sera pas en reste non plus en 2026. Les fans de rock ont rendez-vous à la Halle Tony Garnier le 28 janvier pour la venue de So Floyd. Le groupe reprendra les plus grands titres de Pink Floyd comme Shine On Your Crazy Diamond, Another Brick in the Wall ou encore Wish You Were Here. Le 18 mars, les Lyonnais pourront profiter du concert de David Hallyday dans le cadre de sa tournée Requiem pour un fou, avant de s’ambiancer sur la nouvelle sensation de la musique française Théodora le 20 mars. D’autres grands noms francophones sont attendus : Lara Fabian le 24 mars, Lorie le 30 mai ou encore M Pokora le 11 septembre.

Du côté du Groupama Stadium, l’été sera lancé sous les meilleurs hospices avec la venue de deux groupes de légende : Linkin Park le 16 juin et Iron Maiden le 28 juin. Le Matmut Stadium de Gerland accueillera également la superstar DJ Snake le 26 juin 2026 dans le cadre de la première édition lyonnaise du Positiv Festival.

Les festivals ont aussi leur mot à dire

Si les amateurs ont eu de quoi faire grise mine début décembre après l’annonce de la liquidation judiciaire de Woodstower, faute de repreneur, l’année 2026 restera riche du côté des festivals. Les premiers noms de la prochaine édition des Nuits Sonores ont d’ores et déjà été dévoilés : 808 State, Acid Arab ou encore Fat Dog et le légendaire Busy P viendront faire vibrer les Lyonnais du 13 au 17 mai.

Dans l’Ain, le Printemps de Pérouges accueillera du 23 au 26 juin de nombreuses personnalités : Jean-Louis Aubert, Lenny Kravitz, Louane ou encore Christophe Maé, mais également Théodora qui sera de nouveau dans la région pour l’occasion.

