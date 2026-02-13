Logement et Immobilier
Le col du Corbier © Vincent Euzen
Stations de ski : “De plus en plus de fermetures de domaines de taille moyenne”

  • par Eloi Thiboud

    • Auteur du site “Stations de ski fantômes”, Vincent Simon recense, documente et cartographie depuis treize ans les fermetures des stations de ski françaises. Au total, il compte plus de 200 fermetures de stations en France dont 91 en Savoie, Haute-Savoie et Isère.

    Lyon Capitale : Quel est le portrait-robot des stations ayant fermé ?

    Vincent Simon : Les stations de ski alpin qui ont fermé sont majoritairement de petite, voire très petite taille. Si l’on se concentre sur les Alpes du Nord (Savoie, Haute-Savoie et Isère), on comptabilise 91 sites fermés. Parmi ces 91 sites, 75 d’entre eux, soit 83 %, ne disposaient pas de plus de 3 remonte-pentes avec très peu d’infrastructures. Si l’on exclut les appareils implantés au pied de centres de vacances ou d’hôtels isolés, ainsi que les stations-villages qui continuent à vivre grâce à un autre site de ski implanté sur la commune, comme Autrans ou Sixt-Fer-à-Cheval, il ne reste que 4 lieux disposant d’hébergements directement associés à la station : Drouzin-le-Mont, qui a engagé en 2013 une reconversion “montagne douce” axée sur des activités de pleine nature ; Notre-Dame-du-Pré, qui continue à bien vivre l’hiver grâce à ses habitués et à la proximité de La Plagne ; le col de l’Arzelier et Saint-Honoré 1500. Autrement dit : il n’y a pas encore de fermetures en cascade de grandes stations de ski.

    Ces fermetures sont-elles de plus en plus nombreuses ?

    L’accélération des fermetures est très relative. Sur la dernière décennie, on constate une moyenne de 3,4 annonces d’arrêt définitif par an, avec entre 3 et 7 fermetures annuelles à l’exception des années Covid (2020, 2021 et 2022) qui ont été des années creuses. Ces chiffres sont très comparables à ceux des trente années antérieures. Ce qui change véritablement, c’est la taille des domaines skiables fermés qui va en grandissant. On observe une première vague marquante en 2012-2013 avec la fermeture des remontées mécaniques de Drouzin-le-Mont, du Puigmal et d’Aiguilles-en-Queyras. Depuis, on constate de plus en plus de fermetures de domaines de taille moyenne, équipés parfois de télésièges et de canons à neige, ce qui était bien plus rare auparavant.

    Quelles sont les principales causes des fermetures recensées ?

