Agression d'un militant d'ultradroite à Lyon : les réactions politiques

Après l'agression d'un membre d'un groupe d'extrême-droite âgé de 23 ans ce jeudi par des militants d'ultra-gauche à Lyon, les réactions de la classe politique française se multiplient.

Un drame d'une rare violence qui laisse à craindre de nouveaux affrontements entre les collectifs d'ultradroite et d'ultragauche. Ce jeudi, Quentin, âgé de 23 ans, a été violemment agressé par un groupe d'antifas, alors que son collectif - Némésis - était venue dénoncer la conférence de la députée insoumise Rima Hassan à Science Po Lyon.

Grièvement blessé, le jeune homme a été placé dans le coma et se trouvait ce vendredi soir dans un état grave, entre la vie et la mort.

Première réaction dès ce vendredi, celle très attendue du maire de Lyon Grégory Doucet. "Je condamne avec la plus grande fermeté la rixe d’une extrême violence qui s’est déroulée hier à Lyon. Rien ne peut justifier de tels affrontements", écrit-il. Et d'ajouter : "J’apporte mon plein soutien à la victime, ainsi qu’à ses proches. La Ville de Lyon est à la disposition de la Justice pour faire toute la lumière sur ces événements dramatiques."

Une volonté d'"infuser les cerveaux"

Invitée sur Franceinfo ce samedi 14 février, la Ministre française déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé a dénoncé une situation d'une extrême gravité. "Quentin D. est entre la vie et la mort parce que vraisemblablement, il a été lynché et roué de coups ce qui est absolument insupportable", a-t-elle commenté.

Après avoir affirmé que les auteurs de cette agression seraient sévèrement punis, elle a dénoncé "cette volonté de La France insoumise d’infuser dans les cerveaux les plus jeunes de faire la tournée des universités, des facs, des grandes écoles."

Des faits "extrêmement graves et inacceptables"

De son côté, Rima Hassan a réagi sur son compte X. "J'ai appris avec effroi les faits concernant le jeune homme Quentin (...) Pour chacun de mes déplacements, le seul et l’unique service d’ordre avec lequel je collabore et qui m’accompagne est celui de La France insoumise qui n’a jamais recours à la violence et qui n’est en aucun cas impliqué dans ces affrontements. Une enquête doit faire toute la lumière sur les circonstances de ces faits extrêmement graves et inacceptables que je condamne fermement. Les personnes responsables de ces violences doivent rendre des comptes dans les plus brefs délais pour que justice soit faite."

Une enquête pour "violences aggravées" a été ouverte par le parquet de Lyon.

"Balayer devant sa porte"

L'insoumis Éric Coquerel a, lui, appelé l'"extrême-droite" à "balayer devant sa porte", a rapporté le Figaro. Il a également mis en avant un "contexte lyonnais" avec "depuis de nombreuses années des ratonnades, actions de l'extrême droite, sans que ça fasse beaucoup la une de l'actualité" et sans que la police n'"intervienne". La veille, Marine Le Pen avait notamment appelé à ce que les "milices d'extrême-gauche" soit considérés comme des "groupes terroristes".

