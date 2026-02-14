On y était : l'inauguration du prolongement de la ligne T6

Après des mois d'essais et de travaux, l'inauguration du prolongement du tramway T6 entre les Hôpitaux-Est et le campus LyonTech-La Doua a officiellement eu lieu ce samedi 14 février.

L'heure est enfin à l'inauguration. Ce samedi matin, Villeurbannaises et Villeurbannais, simples curieux et élus, dont le président de la Métropole Bruno Bernard et le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, ont inauguré le prolongement de la ligne du tramway T6, entre Hôpitaux Est-Pinel et La Doua Gaston Berger. Une portion de 5,4km, réalisée par ce nouveau tramway en une vingtaine de minutes et qui marque une nouvelle étape dans le développement des transports en commun dans la métropole de Lyon. Après trois ans de travaux et trois mois d'essais, nombreux étaient ceux qui avaient hâte de la mise en service.

Au total, ce sont 10 nouvelles stations créées - dont certaines en plein dans le centre de Villeurbanne (Hôtel de Ville-TNP et Gratte-Ciel) -, 24.324 mètres de rail posés et 500 arbres plantés pour 175 millions d'euros d'investissement. Le Sytral estime à 55.000 le nombre de voyages par jour en 2030.

Si certains habitants du centre de Villeurbanne ne semblent pas vraiment convaincus par le projet, en témoigne la pancarte "Fuck Sytral" installée à la fenêtre d'un immeuble donnant sur le tracé du nouveau T6, d'autres habitants semblent, eux, tout à faits ravis.

C'est le cas de Françoise et Isabelle, qui habitent à Villeurbanne depuis plus de 60 ans. Elles tenaient à être présente pour l'inauguration de ce prolongement, qui a fini de les convaincre de ne jamais quitter Villeurbanne.

"Pour la première fois de ma vie j'ai applaudi un tram, s'amuse Isabelle. C'est inédit (...) Je le prendrai dans un sens, puis dans l'autre pour tester le nouveau trajet", nous indique-t-elle. "Ça va changer notre quotidien", confirme Françoise, qui habite du côté de la gare de Villeurbanne, où un nouvel arrêt a été aménagé. "Je vais gagner énormément de temps."

Tout en reconnaissant toutefois les critiques émises par certains riverains autour du bruit. "Route de Genas, c'est épouvantable, ça grince dans les virages."

Dès 14h, les premiers usagers ont pu commencer à emprunter leur nouvelle ligne, sourire au visage et nombreux pour l'occasion.