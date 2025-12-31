Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours moyenne ce mercredi

La qualité de l'air à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise restera moyenne à dégradée ce mercredi 31 décembre 2025.

On respire un peu mieux ce mercredi à Lyon même si la qualité de l'air reste dégradée sur une large partie du territoire lyonnaise. Ce 31 décembre 2025, les concentrations de polluants sont toujours hauts notamment en ce qui concerne les multi-polluants et les particules fines.

Sur une large partie de la métropole de Lyon, la qualité de l'air restera dégradée ce mercredi avec des conditions météos moins dispersives que la veille.