Orelsan vient d'annoncer qu'il reprenait une grande tournée début 2026. Le rappeur originaire de Caen sera de passage à Lyon, à la LDLC Arena le 26 février prochain.

Orelsan repart sur les routes en 2026, pour le plus grand bonheur de ces nombreux fans. Le rappeur vient d'annoncer ce lundi 29 septembre, sur ses réseaux sociaux, qu'il débuterait le 16 janvier prochain une nouvelle tournée, à Caen, la ville d'où il est originaire.

Une tournée qui l'amènera à travers toute la France, de Bordeaux à Lille en passant par Nantes. L'interprète de Suicide social ou La terre est ronde posera ses valises à Lyon le 26 février 2026, à la LDLC Arena. Les places seront en vente à partir de ce mardi, annonce le chanteur tandis que le site de la LDLC Arena évoque la date du 1er octobre pour une prévente qui débutera à midi.

A noter que cette tournée, qui devrait probablement être précédée de la sortie d'un nouvel album, se termina à Paris pour Orelsan et sa bande. Le rappeur jouera 10 dates de suite à l'Accord Arena de Bercy.