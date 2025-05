Linkin Park de retour au Groupama Stadium de Lyon en 2026

Le célèbre groupe de rock Linkin Park fait son grand retour à Lyon pour une date exceptionnelle le 16 juin 2026 au Groupama Stadium.

Sept ans après le décès de leur chanteur et leader Chester Bennington, le groupe Linkin Park annonçait son retour en septembre 2024 avec une nouvelle chanteuse : Emily Armstrong. Le groupe officiellement de retour, il se produira pour une date exceptionnelle le 16 juin 2026 au Groupama Stadium.

Une première depuis 2001 pour le groupe qui viendra défendre son nouvel album From Zero dans le cadre de cette nouvelle tournée From Zero World Tour. Une prévente est prévue le 4 juin à 9 heures. La vente générale aura, quant à elle, lieu le 6 juin à 9 heures.