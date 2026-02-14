Près de Lyon, un gendarme ouvre le feu après un refus d'obtempérer

Un contrôle a dérapé à Saint-Symphorien-d'Ozon (Rhône) ce mercredi 11 février, après le signalement d'un véhicule volé en Suisse. Le conducteur est en fuite.

Beaucoup de désordre dans ce lotissement habituellement calme du sud de Lyon, à Saint-Symphorien-d'Ozon dans le Rhône. Ce mercredi 11 février, les gendarmes de la commune ont reçu un signalement pour un véhicule volé, géolocalisé par son propriétaire dans ce fameux lotissement, rapportent nos collègues du Progrès, confirmant une info d'Actu Lyon.

Rapidement, les gendarmes retrouvent la trace de l'Audi S3 luxueuse et s'en approchent afin de vérifier l'éventuelle présence d'un conducteur. Mais c'est quelques minutes plus tard, alors qu'ils attendent l'arrivée de la fourrière, que tout bascule. À bord du véhicule, le conducteur recule à vive allure avant de foncer en direction des gendarmes.

Lire aussi : Villeurbanne : quatre blessés dont un grave après un refus d'obtempérer

Véhicule localisé à Feyzin

C'est alors qu'un des gendarmes a ouvert le feu en direction de la voiture : il l'a touchée au pneu, entraînant la crevaison de ce dernier. L'automobiliste a toutefois réussi à prendre la fuite. Si le véhicule a été localisé à Feyzin, le chauffard reste, pour l'heure, introuvable.

Aucun blessé n'est heureusement à déplorer parmi les forces de l'ordre, mobilisés en nombre pour l'intervention : compagnie de gendarmerie de Bron, brigades de recherches de Bron et de Lyon et même cellule d’identification criminelle du Rhône afin de mener des investigations scientifiques et techniques.