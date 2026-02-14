Faits divers
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Près de Lyon, un gendarme ouvre le feu après un refus d'obtempérer

  • par Louise Ginies

    • Un contrôle a dérapé à Saint-Symphorien-d'Ozon (Rhône) ce mercredi 11 février, après le signalement d'un véhicule volé en Suisse. Le conducteur est en fuite.

    Beaucoup de désordre dans ce lotissement habituellement calme du sud de Lyon, à Saint-Symphorien-d'Ozon dans le Rhône. Ce mercredi 11 février, les gendarmes de la commune ont reçu un signalement pour un véhicule volé, géolocalisé par son propriétaire dans ce fameux lotissement, rapportent nos collègues du Progrès, confirmant une info d'Actu Lyon.

    Rapidement, les gendarmes retrouvent la trace de l'Audi S3 luxueuse et s'en approchent afin de vérifier l'éventuelle présence d'un conducteur. Mais c'est quelques minutes plus tard, alors qu'ils attendent l'arrivée de la fourrière, que tout bascule. À bord du véhicule, le conducteur recule à vive allure avant de foncer en direction des gendarmes.

    Lire aussi : Villeurbanne : quatre blessés dont un grave après un refus d'obtempérer

    Véhicule localisé à Feyzin

    C'est alors qu'un des gendarmes a ouvert le feu en direction de la voiture : il l'a touchée au pneu, entraînant la crevaison de ce dernier. L'automobiliste a toutefois réussi à prendre la fuite. Si le véhicule a été localisé à Feyzin, le chauffard reste, pour l'heure, introuvable.

    Aucun blessé n'est heureusement à déplorer parmi les forces de l'ordre, mobilisés en nombre pour l'intervention : compagnie de gendarmerie de Bron, brigades de recherches de Bron et de Lyon et même cellule d’identification criminelle du Rhône afin de mener des investigations scientifiques et techniques.

    à lire également
    Un homme condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son ex-compagne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    A46 SUD Lyon fermée
    Sud de Lyon : l'A46 sera fermée ce dimanche 18:11
    gendarme
    Près de Lyon, un gendarme ouvre le feu après un refus d'obtempérer 17:22
    Un homme condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son ex-compagne 16:38
    Agression d'un militant d'ultradroite à Lyon : les réactions politiques 15:43
    On y était : l'inauguration du prolongement de la ligne T6 14:52
    d'heure en heure
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 14:05
    Stéphane Thefo musée
    Article payant Les musées lyonnais sont-ils vraiment prêts face aux risques de vols ? 13:20
    Lyon vue
    Article payant Comment les fonds d’investissement mettent la main sur Lyon 12:30
    Serge Guérin
    “Il faut arrêter de vouloir changer la ville pour les vieux, il faut la faire avec eux” 11:10
    foule Lyon
    Sexa, septua, octo, nona et centenaires… La population de Lyon vieillit-elle ? 10:20
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Météo : les vigilances jaunes en cours en Auvergne-Rhône-Alpes 09:48
    Temps gris et pluies intermittentes : la météo de samedi à Lyon 09:07
    L'immobilier lyonnais en bref 13/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut