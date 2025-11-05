Actualité
French rapper Damso performs at the vieilles charrues festival in Carhaix on July 20, 2025. Le rappeur franais Damso en concert sur la scene du festival des vieilles charrues a Carhaix le 20 juillet 2025. (Photo by Eric Pollet / Hans Lucas via AFP)

Damso annonce deux concerts à la LDLC Arena de Lyon en 2026 

  • par Clémence Margall

    • Le rappeur Damso sera en concert à la LDLC Arena de Lyon les 20 et 21 mai 2026 dans le cadre du BĒYĀH TOUR. 

    Damso repart en tournée. Dans le cadre de son BĒYĀH TOUR, le rappeur belge passera par Lyon les 20 et 21 mai 2026 pour deux concerts à la LDLC Arena de Décines. Entre classiques et nouveaux titres de son dernier album BĒYĀH, sorti le 30 mai dernier, les deux dates s’annoncent électriques. 

    La prévente aura lieu demain, jeudi 6 novembre, à 12 heures, tandis que la vente générale se déroulera vendredi 7 novembre, également à 12 heures. 

    à lire également
    un avocat, juge, au palais de justice
    Braquage à 28 millions d'euros à Lyon : les six suspects placés en détention provisoire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    un avocat, juge, au palais de justice
    Braquage à 28 millions d'euros à Lyon : les six suspects placés en détention provisoire 13:40
    BON Le spectacle de drones "L'éveil des lumières" au parc de la Tête d'Or.
    Teintée de lyonnaiseries, la Fête des Lumières sera “festive” et “joyeuse” promet Grégory Doucet  13:11
    Damso annonce deux concerts à la LDLC Arena de Lyon en 2026  13:07
    Concert : Jamiroquai à la LDLC Arena 12:31
    Fête des Lumières à Lyon : découvrez en images les œuvres de l'édition 2025 12:03
    d'heure en heure
    "Le Père Noël est une ordure", une pièce culte à la Comédie-Odéon 11:22
    Saône-et-Loire : la RN79 partiellement fermée durant plus d’un mois dès le 12 novembre 10:42
    Cocktail molotov, accident, violences : cette boite de nuit de Lyon fermée d'urgence 10:10
    La Région lance la concertation sur le tramway Crémieu-Lyon via Meyzieu 09:33
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes signe un accord historique de coopération avec le Texas 08:55
    Vente d'alcool après 21h : cette épicerie du 8e arrondissement de Lyon, récidiviste, fermée d'urgence 08:35
    Pollution à Lyon : un air bon à moyen attendu ce mercredi 08:15
    Pompiers et Samu attaqués à Vénissieux : la préfète du Rhône dénonce une "agression inadmissible" 07:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut