Damso annonce deux concerts à la LDLC Arena de Lyon en 2026 

French rapper Damso performs at the vieilles charrues festival in Carhaix on July 20, 2025. Le rappeur franais Damso en concert sur la scene du festival des vieilles charrues a Carhaix le 20 juillet 2025. (Photo by Eric Pollet / Hans Lucas via AFP)

Le rappeur Damso sera en concert à la LDLC Arena de Lyon les 20 et 21 mai 2026 dans le cadre du BĒYĀH TOUR.

Damso repart en tournée. Dans le cadre de son BĒYĀH TOUR, le rappeur belge passera par Lyon les 20 et 21 mai 2026 pour deux concerts à la LDLC Arena de Décines. Entre classiques et nouveaux titres de son dernier album BĒYĀH, sorti le 30 mai dernier, les deux dates s’annoncent électriques.

La prévente aura lieu demain, jeudi 6 novembre, à 12 heures, tandis que la vente générale se déroulera vendredi 7 novembre, également à 12 heures.