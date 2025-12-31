Lyon parmi les destinations les plus prisées pour le Nouvel An selon cette étude

Ce sont les résultats d'une étude menée par la compagnie aérienne Icelandair. Lyon se classe à la huitième place, Paris en pôle position. Sur Google, les recherches de Lyon ont connu une hausse de 27 % par rapport à l'année dernière.

Un étude menée par la compagnie aérienne Icelandair place Lyon à la huitième place des villes les plus prisées par les Français pour le réveillon du nouvel an. Sans surprise, Paris domine le classement devant Prague et Amsterdam. A noter que ce résultat est établi en fonction du nombre de recherches Google et des données Tiktok à l’aide de KeyWordTool.io. On apprend ainsi que plus de 31 000 recherches ont été faites pour Paris contre un peu plus de 13 000 pour Lyon.

Si l'on se réfère aux mêmes chiffres en date de 2024, la capitale des Gaules progresse de 27 % sur Google. Un résultat encourageant mais moindre face aux autres villes. En effet, Reykjavik (+ 1574 %), Copenhague (+ 904 %) et Tignes (+ 221 %) ont connu un bond spectaculaire en 2025. Dans l'autre sens, Paris connait une baisse de 634 % alors que Toulouse recule de 56 %.

Concernant les chiffres de Tiktok, les villes les plus recherchées sont Paris, Londres et enfin… Lyon. Des données concordantes avec celles d'Only Lyon qui enregistre depuis 2012 une augmentation du nombre de nuitées de 34 % ainsi qu'une hausse des visiteurs étrangers de 32 %.