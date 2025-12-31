Actualité
Lyon vu de haut @OnlyLyon

Lyon parmi les destinations les plus prisées pour le Nouvel An selon cette étude

  • par Romain Balme

    • Ce sont les résultats d'une étude menée par la compagnie aérienne Icelandair. Lyon se classe à la huitième place, Paris en pôle position. Sur Google, les recherches de Lyon ont connu une hausse de 27 % par rapport à l'année dernière.

    Un étude menée par la compagnie aérienne Icelandair place Lyon à la huitième place des villes les plus prisées par les Français pour le réveillon du nouvel an. Sans surprise, Paris domine le classement devant Prague et Amsterdam. A noter que ce résultat est établi en fonction du nombre de recherches Google et des données Tiktok à l’aide de KeyWordTool.io. On apprend ainsi que plus de 31 000 recherches ont été faites pour Paris contre un peu plus de 13 000 pour Lyon.

    Si l'on se réfère aux mêmes chiffres en date de 2024, la capitale des Gaules progresse de 27 % sur Google. Un résultat encourageant mais moindre face aux autres villes. En effet, Reykjavik (+ 1574 %), Copenhague (+ 904 %) et Tignes (+ 221 %) ont connu un bond spectaculaire en 2025. Dans l'autre sens, Paris connait une baisse de 634 % alors que Toulouse recule de 56 %.

    Concernant les chiffres de Tiktok, les villes les plus recherchées sont Paris, Londres et enfin… Lyon. Des données concordantes avec celles d'Only Lyon qui enregistre depuis 2012 une augmentation du nombre de nuitées de 34 % ainsi qu'une hausse des visiteurs étrangers de 32 %.

    à lire également
    Lyon : pour le réveillon, les lignes de métro et de bus circuleront toute la nuit

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : pour le réveillon, les lignes de métro et de bus circuleront toute la nuit 10:16
    Lyon parmi les destinations les plus prisées pour le Nouvel An selon cette étude 09:39
    Huit groupes pourront performer en ouverture du festival Musilac.(Photo. Pixabay)
    Rosalia, Damso, DJ Snake… Les concerts à ne pas manquer à Lyon en 2026  09:00
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours moyenne ce mercredi 08:23
    De Colo porte l'Asvel en Euroligue face à Paris 07:51
    d'heure en heure
    Lyon
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance grand froid 07:35
    Lyon soleil
    Un 31 décembre ensoleillé et glacial à Lyon 07:14
    Lyon
    Météo à Lyon : vers une vague de froid intense pour le Nouvel An ? 30/12/25
    Métropole de Lyon : la collecte de sapins débute le 5 janvier 30/12/25
    Contrôles voitures gendarmes
    Nuit de la Saint Sylvestre : la préfecture du Rhône annonce des mesures pour la tranquillité publique 30/12/25
    protoxyde d'azote
    Du protoxyde d'azote retrouvé dans la voiture du conducteur à l'origine d'un accident mortel à Lyon 30/12/25
    Lyon : le Neuvième art nommé 8ème restaurant le plus impressionnant pour un déjeuner d'affaires 30/12/25
    Le tribunal administratif de Lyon annule la révocation du chef de la police municipale de Saint-Fons 30/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut