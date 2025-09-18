Actualité
Iron Maiden en concert au Groupama Stadium en juin 2026.

Iron Maiden au Groupama Stadium de Décines en juin 2026

  • par Vincent Guiraud

    • Les légendes du heavy metal britannique feront étape à Lyon dans le cadre de leur tournée anniversaire “Run For Your Lives” le 26 juin 2026.

    Iron Maiden posera ses amplis au Groupama Stadium de Décines le 28 juin 2026, pour un concert annoncé comme l’un des grands rendez-vous rock de l’été en France. Le groupe fondé en 1975 à Londres fête son cinquantenaire avec la tournée mondiale “Run For Your Lives”.

    Avec plus de 100 millions d’albums vendus et des classiques comme The Number Of The Beast, les Britanniques sont devenus une institution. Portés par leur chanteur Bruce Dickinson, ils ont marqué des générations de fans avec des shows spectaculaires, des tournées marathon et leur mythique avion Ed Force One.

    Après le succès de leurs derniers albums et la tournée “The Future Past”, Iron Maiden poursuit son incroyable aventure et devrait proposer "un show survolté" à Décines, pour le plus grand bonheur des fans lyonnais.

    Les billets seront mis en vente le vendredi 26 septembre à 10h sur les plateformes habituelles.

