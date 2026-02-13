L'immobilier lyonnais en bref

Récompenses, projets et tendances du marché : l’actualité de l'immobilier de Lyon en bref.

Deux pyramides pour Edifim

Le promoteur immobilier Edifim a été doublement récompensé lors de la dernière édition des Pyramides d’Argent de la Fédération des promoteurs immobiliers Alpes. Le groupe a reçu la Pyramide de la Qualité globale pour le programme Prairies du Breuil, trois bâtiments de seize à dix-sept logements, à Vif (Isère), salué pour son intégration paysagère et la qualité des logements livrés. Il a également été distingué par la Pyramide du Bâtiment bas-carbone pour Fairway, à Bossey (Haute-Savoie), un ensemble de dix logements mettant en avant des choix constructifs sobres en carbone et une conception bioclimatique.

Livraison d’un immeuble mixte et réversible à la Part-Dieu

Vinci Immobilier et la Société de la Tour Eiffel ont livré l’immeuble Manufacture, un ensemble mixte et réversible de près de 4 000 m² dans le quartier de la Part-Dieu, au 5, rue Danton, dans le 3e arrondissement. Il réunit 2 080 m² de bureaux réversibles en logements, 19 logements et 625 m² de commerces en pied d’immeuble, dont un restaurant, dans un cadre pensé pour la mixité d’usages. L’ensemble du bâti est raccordé au chauffage et au froid urbain pour optimiser la performance énergétique. Conçu par PietriArchitectes, il respecte des standards environnementaux élevés.

6e Sens se paie les Grands Magasins des Cordeliers

Le promoteur lyonnais 6e Sens Immobilier, aux côtés de Montaigne Invest et de la CEPRAL, a acquis un ensemble de bureaux d’environ 6 500 m² au cœur de la Presqu’île lyonnaise, dans l’ancien immeuble des Grands Magasins des Cordeliers, construit en 1890, emblématique du centre-ville entre Bellecour et Terreaux. Les surfaces, réparties du 3e au 7e étage et aujourd’hui occupées par sept entreprises, offrent des plateaux fonctionnels avec vues dégagées sur la ville et un accès direct au parking Cordeliers. Le dernier étage, libre, fera l’objet d’un repositionnement pour répondre aux standards du marché tertiaire prime.

43 nouveaux logements à Lyon 7e

BNP Paribas Immobilier Promotion a lancé la commercialisation de Résonances, une nouvelle résidence de quarante-trois logements neufs, du T2 au T4, dans le 7eᵉ arrondissement de Lyon, dont la livraison est prévue au 2eᵉ trimestre 2028. Implanté au 3, rue Croix-Barret, le projet se distingue par l’usage de matériaux biosourcés et la présence d’espaces verts, avec balcons, terrasses et un jardin paysager en cœur d’îlot. Desservie par le métro B et les lignes de tramway T1 et T6, la résidence vise la certification NF Habitat HQE et respecte la RE2020.

Taux de crédit : stabilisation et légère remontée

Après l’envolée des taux en 2022-2023 et leur nette décrue en 2024, le marché du crédit immobilier est entré en 2025 dans une phase de stabilisation, indique la dernière étude de l’observatoire des crédits de Cafpi. Les taux se sont installés en moyenne, toutes durées confondues, autour de 3,2 %, portés par la politique accommodante de la BCE et une concurrence bancaire soutenue. Pour 2026, les projections tablent sur une poursuite de cette stabilité, avec une légère remontée possible vers 3,3 à 3,4 %, sans remettre en cause l’équilibre retrouvé du marché.

Augmentation et ouverture de capital pour la Serl

La Serl, la principale société publique d’aménagement et d’urbanisme de la métropole de Lyon, va augmenter et ouvrir le capital de sa filiale Serl Immo au premier semestre 2026, avec la Banque des Territoires, la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et la Caisse d’épargne Rhône-Alpes. “Nous injectons 8,2 millions d’euros et nos partenaires 11,3 millions d’euros, permettant à Serl Immo de disposer de 50,6 millions d’euros de fonds propres et de porter plus de 200 millions d’euros d’investissements immobiliers à vocation économique”, souligne Hélène Geoffroy, sa présidente et maire de Vaulx-en-Velin.

